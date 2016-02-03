به گزارش خبرگزاری مهر، دوم فوریه برابر با ۱۳ بهمن‌ماه روز جهانی تالاب‌ها نامگذاری شده‌ است. اما درحالی روز جهانی تالاب‌ها را گرامی می داریم که حرفی در این زمینه برای گفتن نداریم زیرا نه‌تنها تالاب‌های داخلی مان خشک و نیمه جان شده، بلکه تالاب‌های ساحلی مان نیز که مشکل بی‌آبی ندارد، درحال احتضار است. تجربه تالاب‌های هامون، دریاچه ارومیه، پریشان، گاوخونی و شادگان نشان داده که با خشک شدن این تالاب‌ها، کوچکترین وزش باد موجب برخاستن گرد و خاک و تحت‌الشعاع قرار گرفتن زندگی ساکنان مردم اطراف تالاب‌ها می‌شود.

به همین بهانه سیروس زارع مدیر گروه احیاکنندگان تالاب کمجان و نسیم طواف زاده دبیر هم اندیشی سازمان های غیردولتی تالاب ها، مهمان حضوری برنامه «سرزمین ما» خواهند بود تا درباره اقدامات سازمان های مردم نهاد در حفاظت و احیای تالاب های کشور سخن بگویند.

همچنین هژیر کیانی نماینده سمن های خوزستان مهمان تلفنی برنامه است تا درباره احیای تالاب ها استان بخصوص تالاب شادگان و هورالعظیم صحبت کند.

در بخش دوم برنامه احسان نوروزی قرار است درباره کمپین #سبزی_نوروز که به ابتکار برنامه سرزمین ما تشکیل شده است، توضیحاتی را برای بینندگان ارائه کند. پخش فیلم نجات یک گرگ که با ماشین تصادف کرده توسط یکی از اهالی روستای «پهنه بر» شهرستان بیجار و توضیحات قاسم کوشا از فعالان محیط زیست در این باره، بخش دیگر برنامه را تشکیل می دهد.

برنامه «سرزمین ما» به تهیه کنندگی الهام پیرهادی و اجرای عباس طاهریان پنجشنبه ها ساعت ۸ صبح روی آنتن شبکه یک می رود.