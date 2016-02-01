کهگیلویه وبویراحمد با کمبود فضاهای فرهنگی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب استان تداوم فعالیتهای فرهنگی در استان را نیازمند توسعه زیرساختهای فرهنگی دانست و افزود: نمایشگاههای کتاب در استان همواره با استقبال علاقه مندان روبرو می شود و این امر نشان از گسترش فرهنگ مظالعه در میان مردم استان دارد.

وی تصریح کرد:برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب استان با حضور بیش از ۲۰۰ ناشر از سراسر کشور در راستای کمک به رفاه مردم و علاقمندان به مطالعه کتاب انجام گرفته است.

استاندار این نمایشگاه را فرصت مناسب و استثنایی برای دانشجویان، فرهیختگان، اساتید و دانش‌پژوهان عنوان کرد و افزود: کهگیلویه و بویراحمد استانی فرهنگی و علمی است که در آن یک سوم مردم با کتاب و مطالعه سر وکار دارند.

خادمی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به آغاز دهه فجر اظهار داشت: از دوران شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون شاهد تغییر و تحولات زیادی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف در استان بودیم و استان در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشته است.

وی افزود: دهه فجر فرصتی ارزشمند برای انتقال اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی به شیوه‌های مختلف به آحاد مردم به ویژه نسل جوان است.

خادمی تصریح کرد: در طول مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی آنچه مورد خواست بنیانگذار انقلاب اسلامی بود در قالب چهار کلمه "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" مطرح شد و دو کلمه این شعار مقدمه و دو کلمه دیگر هدف مورد نظر انقلاب اسلامی است.

استاندار افزود: هیچ ملت و کشوری بدون آزادی به رشد، توسعه و بالندگی دست پیدا نمی‌کند و آزادی از خودکامگی‌ها و سلطه‌های بیرونی، خواست ملت و جوانان مبارز سال ۵۷ بود که با رهبری حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و به سرانجام رسید.