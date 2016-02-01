به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت علمی پژوهشگاه معارف با حضور در استودیوی پخش زنده «گفت وگوی سیاسی» رادیو گفت وگو رأی مردم در انتخابات پایان سال را بعنوان مبارزه ای با دشمنان و صیانت از جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد.

سید محمدعلی پورموسوی با اشاره به وجوه مردمی انقلاب اسلامی، موضوع برنامه در خصوص لزوم حداکثری مردم در انتخابات پایان سال را چنین تشریح کرد: در این برنامه باید بر مبنای نظرات اخیر رهبر معظم انقلاب سخن بگوییم. ایشان می گویند انتخابات رمز ماندگاری انقلاب است و باید این مطلب را بشکافیم.

وی با بیان اینکه هیچ یک از اقدامات مخرب دشمن بر این انقلاب کارساز نبوده، ادامه داد: انقلاب ما الهی، اسلامی و پایدار است و از ابتدا در خصوص سیاست، همین تعریف را ارائه داده ایم. بنابراین هرگاه می خواهیم درباره انقلاب سخن بگوییم باید به ۱۴۰۰ سال پیش و همچنین به سمت پایه های تمدن ایرانی حرکت کنیم.

پورموسوی با اشاره به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی پُر دشمن است، بحث را پی گرفت: این ها از هم اکنون روی انتخابات اسفند ماه کار می کنند؛ چنانچه پمپاژ قدرت نیز بر مبنای ابزارهایی که یکی از آن ها انتخابات است، اتفاق می افتد.

وی این دستاورد را حاصل رهبری مقام معظم رهبری و رزمندگان دانست و افزود: در تمام این سی سال رو به جلو حرکت کرده ایم ولی متوقف نشده ام؛ در حوزه قوانین نیز مرتبا در پله های بالاتر در بحث رفاه اجتماعی قرار گرفته ایم.

احزاب باید خود را از نردبان باور مردم بالا بکشند

پورموسوی نماد اقتدار از منظر امام(ره) و رهبری را انتخابات خواند و گفت: امنیت، آرامش و قدرت ما حاصل رأی مردم است و این واقعیتی است که وجود دارد.

وی همچنین با اشاره با تاریخچه احزاب اظهار کرد: تولد و ورود احزاب در کشور نامناسب است و به همین دلیل اقبال مردم به احزاب سیاسی ضعیف بوده.

پورموسوی در عین حال تاکید کرد که احزاب فعلی در کشور نیز خوب و مثبت هستند و افزود: از میان ۲۴۰ حزب فعال شاید احزابی به اندازه تعداد انگشتان یکی دو دست مطرح باشند ولی اگر می توانستند خود را از نردبان باور مردم بالا بکشند، جای خود را پیدا می کردند.

وی ادامه داد: «احزاب فعلی نتوانسته اند جایگاه خاصی را که باید در نگاه مردم داشته باشند، اتخاذ کنند و باید در این راستا تلاش نمایند.»

پورموسوی خاطرنشان کرد: این رأی به مبارزه جدی با دشمنان نظام فراتر از مرزها و صیانت از نظام جمهوری اسلامی می انجامد و مردم فهیم ما این را درک کرده اند.

حق رأی برای مردم بسیاری کشورها یک آرزو است

همچنین مهدی نورائیان، پژوهشگر و کارشناس شورای نگهبان قانون اساسی انتخابات را یک موهبت دانست و تاکید کرد که داشتن حق رأی در برخی کشورها یک آرزو است.

وی ادامه داد: مردم در برخی کشورها برای دستیابی به انتخابات مجاهدت ها می کنند و حتی خون می دهند و اگر به سیر تاریخ نیز نگاه کنیم، بخشی از جوامع خود انتخابی بوده و مردم اِعمال اراده ای نداشتند.

نورائیان گفت: در جمهوری اسلامی بر خلاف غرب، نگرشی عمیق منجر شد تا رهبران انقلاب اسلامی از ابتدا اقدام به ترسیم نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی نمایند.»

وی ادامه داد: «طبق فرمایش دین مبین اسلام، حضرت امام-ره- تاکید داشتند مردم باید در خصوص مسائل مربوطه نظر خود را اعمال کنند.

نورائیان گفت: حضرت امام(ره) بر مبنای کرامت اسلامی به نقش مردم اهمیت می دادند؛ حتی در انتخابات بالاترین مسئول نظام همینطور [رفتار می کردند].

وی بیان داشت: وقتی فردی منتخب مردم واقع می شود، باید پیگیر اقداماتی باشد که مردم نظر موافق خود را نسبت به آن ها اعلام کرده اند؛ بنابراین باید به بحث مشارکت در انتخابات بیشتر پرداخته شود.

مشارکت در انتخابات موجب تعهد بیشتر مسئولان است

نورائیان با بیان اینکه مشارکت در انتخابات، مسئولان را متعهد تر خواهد کرد، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث می شود دو کار ویژه بر عهده مجلس باشد و اگر مجلسی شکل بگیرد که از درصد مشارکت کمی برخوردار باشد، نمی تواند در اوضاع قانون اقتدار لازم را نشان دهد.

وی افزود: به شنونده های عزیز توصیه می کنم برنامه های اقتصادی داوطلبان را ببینند تا در راستای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی بدانند چه برنامه هایی ارائه داده اند و با توجه به این موارد نظر خود را اعلام کنند.

نورائیان ادامه داد: در برخی نظام ها ادعا می کنند که اصل همگانی انتخابات را پذیرفته اند، اما محدودیت های گسترده ای را اعمال می کنند؛ مثلا در فرانسه یا آلمان ورشکستگان حق رأی ندارند و در برخی نظام ها رأی دادن اجباری است.

وی افزود: در فرانسه چنین تعبیر می کنند که دشمنان دموکراسی حق رأی دادن ندارند و در برخی ایالت های امریکا آمده اگر فردی مخالف اهداف فدرال است می توانند او را از عرصه کاندیداتوری حذف کنند.

رأی حداکثری مردم؛ پشتوانه ای برای نظام است

نورائیان گفت: در اوایل انقلاب شاهد بودیم وقتی رجوی وارد انتخابات شد، به حضرت امام-ره- اعلام کردند که وی به قانون اساسی رای نداده؛ در حالیکه بیش از ۹۰ درصد از مردم به قانون اساسی رأی داده بودند.

وی تصریح کرد: کسی که به قانون اساسی قائل نباشد و بخشی را به میل خود بپذیرد نمی تواند صلاحیت تصدی گری را داشته باشند و به همین جهت مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام نیز فرمودند نباید انتظار داشته باشیم کسانیکه به آرمان های انقلاب اسلامی قائل نیستند، بخواهند اعمال داوطلبی نمایندگی مجلس را داشته باشند.

همچنین علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگوی تلفنی با این برنامه اظهار کرد: با ورود حضرت امام-ره- ۱۳ میلیون جمعیت به انقلاب ایشان رأی دادند و این آرای مردم پشتوانه نظام است؛ چراکه جمهوری اسلامی در حال شدن و استمرار است که با رأی مردم شکل می گیرد.

وی افزود: پشتوانه رأی مردم در حوزه استمرار نظام مهم است و آن جایی که مردم حضوری حداکثری داشتند که تا ۹۰ درصد شرکت کردند، نظام از پشتوانه ای برای پیش برد اهداف و مذاکرات از این قوه برخوردار بوده است.

فایل صوتی «گفت وگوی سیاسی» که با اجرای محمدرضا عسگری تقدیم مخاطبان رادیو گفت وگو شد، از طریق سایت شبکه قابل دریافت است.