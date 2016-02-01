اتمام مرمت و نورپردازی سردر باغ ملی؛ به زودی

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده با بیان اینکه دروازه باغ ملی یا سردر باغ ملی در ادامه طرح انضباط شهری مرمت و نورپردازی می شود، گفت: طی یک ماه اخیر مرمت سردر باغ ملی که در ابتدای میدان مشق واقع شده است، در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به مرمت سردر باغ ملی خاطرنشان کرد: با هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه تهران این پروژه آغاز شده که در ادامه طراحی نورپردازی بناهای فاخر میدان مشق نیز اجرایی خواهد شد.

به گزارش شهرنوشت، دروازه باغ ملی یا سردر باغ ملی، از بناهای به جا مانده از اواخر دوره قاجار بوده که در سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ احداث شده ‌است. این بنا در خیابان امام خمینی (ره) شهر تهران واقع است که در ضلع غربی آن وزارت امور خارجه و در ضلع شرقی آن اداره پست زمان پهلوی اول وجود دارد. سر در باغ ملی و ساختمان‌های مجاور آن به دستور مستقیم رضا پهلوی (که در آن زمان وزیر جنگ بود) و توسط جعفرخان کاشانی و کمک آلمانی‌ها ساخته شد. در معماری داخلی این اثر زیبا از تصاویر کوروش و مردمان عهد هخامنشی استفاده شده ‌است. کاشی‌کاری این بنا را استاد حسین کاشی پز انجام داده است. این بنا یک ساختمان قدیمی دوران قاجار است که چند صد متر به سمت شمال امتداد دارد و از فضای بین آن برای سال های طولانی به عنوان زمین رژه ارتش بزرگ (میدان مشق) استفاده می‌کرده‌اند. جدا از کتیبه های متعددی که روی دروازه قرار دارند، کاشی‌کاری‌هایی نیز در دو طرف دروازه وجود دارند که روی آنها توضیحاتی راجب به وسایل جنگی از قبیل توپ و تفنگ‌ها و سربازان نوشته شده است. کتیبه اصلی بر بالای طاق واقع شده است و در بالای آن اتاقی قرار دارد که موسیقی نظامی را در آنجا می نواختند. کتیبه دیگر بیان می‌کند که دروازه ساخته شده از آهن آن در زرادخانه تهران درست شده است. بنای سردر باغ ملی در سال ۱۳۷۶ توسط سازمان میراث فرهنگی با شماره ۱۹۶۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.