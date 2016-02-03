هیات مدیره باشگاه استقلال کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، با لغو جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال، بیش از یک ماه است که این جلسه تشکیل نشده این در حالی است که هفته گذشته این باشگاه تا مرز اعتصاب و تمرین نکردن هم جلو رفته بود.

در واقع هیات مدیره باشگاه استقلال در بحرانی ترین روزهای باشگاه هم تشکیل جلسه نداده تا مشکلات را پیگیری کند و یا پیشاپیش آنها را حل کند. به عنوان مثال رسیدگی به اسپانسر باشگاه و روشن شدن وضعیت سبک دست یکی از این موارد بود که افشارزاده وعده اش را داده بود که با لغو جلسه عملا از دستور کار فعلا خارج شد.

شاید مهمترین دلیل این اتفاق این باشد که رئیس هیات مدیره و مدیر عامل این باشگاه یکی در مجلس شورای اسلامی و دیگری در حوزه وزارت ورزش مشغول هستند و زمان زیادی برای تشکیل هیات مدیره ندارند اما هر چه که باشد به هر حال استقلال نیازمند رسیدگی بیشتر و البته تشکیل جلسات هیات مدیره برای بررسی موارد این تیم است نه این که هر هفته جلسات این هیات به هر دلیلی لغو شود.