بهره برداری از ۴۱۶ پروژه در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان پیش از ظهر دوشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ انقلاب در دبیرستان پسرانه سعادت سمنان ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: کشورمان امروز به برکت انقلاب و امام (ره) دارای عزت، هویت، استقلال و آزادی است.

محمدرضا خباز به تفاوت های قبل و بعد از انقلاب اشاره داشت و افزود: در مدارس پیش از انقلاب از درس دین، اخلاق و قرآن خبری نبود.

وی تصریح کرد: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، در مدارس شاهد اقامه فرائض دینی و قرآنی و ... هستیم و مدیران به دنبال رشد دانش آموزان هستند.

استاندار سمنان همچنین به مشخص نبودن سرنوشت مردم تا قبل از انقلاب نیز اشاره کرد و افزود: به برکت انقلاب اسلامی، رهبری امام و خون هزاران شهید امروز بر سرنوشت خود مسلط هستیم و برخلاف دوران پهلوی، از استقلال برخورداریم.

خباز با بیان اینکه بهبود شرایط کشور در بخش های مختلف، قابل درک هست ولی قابل وصف نیست، اظهار کرد: دانش آموزان و نسل جوان باید با الگوگیری از شهدا راه آنها و امام راحل را ادامه دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این مراسم آشنا شدن دانش آموزان با انقلاب اسلامی و آرمان های انقلاب اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره) را از مهم ترین اهداف نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس برشمرد.

محمدرضا جهان گفت: نواخته شدن زنگ انقلاب یکی از برنامه های نمادین هر سال، درمدارس استان است که همزمان با لحظه تاریخی ورود امام به میهن این زنگ در ساعت ۹.۳۳ دقیقه نواخته شد.

وی تصریح کرد: آموزش‌ و پرورش امروز به‌عنوان یک‌ نهاد تأثیرگذار و با در اختیار داشتن جمعیت دانش‌آموز و همچنین اولیای آنان می‌تواند رسالت انتقال مفاهیم انقلاب، بصیرت و آگاهی‌بخش را در جامعه ایفا کند.

جهان گفت: امروز ما وظیفه ‌داریم نسل نوجوان و جوان را با مفاهیم بلند انقلاب آشنا کنیم و دستاوردهای ارزشمند نظام را برایشان تبیین کنیم.