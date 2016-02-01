به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ طالبی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با تبریک ایام‌الله دهه فجر اظهار داشت: موضع دانشگاه اصفهان درباره انتخابات پیش رو کمک به برگزاری انتخابات پرشور و همه‌گیر است و مدیریت دانشگاه به عنوان بخش دولتی تشویق و ترغیب مردم به انتخابات را مدنظر دارد.

وی افزود: دانشگاه اصفهان موضع‌گیری سیاسی له و یا علیه کاندیداها احزاب و گرایش‌های مختلف نخواهد داشت و اگر قرار به استفاده از امکانات دانشگاه باشد در راستای ترغیب مردم به حضور در انتخابات است.

رئیس دانشگاه اصفهان تاکید کرد: البته این نکته لازم به ذکر است که در انتخابات پیش رو تشکل‌های سیاسی دانشجویی و اساتید دانشگاه در راستای فعالیت‌های خود منعی ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های دانشگاه اصفهان در سال جاری بیان داشت: مفتخر هستیم در این محیط، شهری ۳۰ هزار نفری تشکیل شده است به گونه‌ای که ۲۵ هزار نفر دانشجو و پنج هزار نفر از اعضای هیئت علمی و کارمند دانشگاه طلیعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی را از این مرکز به جامعه ارائه می‌کنند.

طالبی ادامه داد: در سال ۹۴ در مجموع سه هزار و ۳۰۰ دانشجوی جدید پذیرفتیم که ۵۰ درصد در مقطع کارشناسی و ۵۰ درصد در کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند و ۵۹ درصد کل دانشجویان نیز از بانوان هستند.

راه‌اندازی پنج رشته جدید در دانشگاه اصفهان

وی با اشاره به راه‌اندازی پنج رشته جدید در دانشگاه اصفهان در سال جاری ابراز داشت: دو رشته مهندسی نقشه‌برداری و مدیریت صنعتی در مقطع دکترا و سه رشته مهندسی راه و ترابری، سرامیک و رشته فوتونیک در فیزیک راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۴، ۱۶ نفر به اعضاى هیئت علمی این دانشگاه اضافه شدند، گفت: در حال حاضر ۶۵۰ نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه اصفهان فعالیت دارند که ۴۰ درصد در مرتبه دانشیاری و استاد تمام و بقیه مرتبه استادیار هستند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۴ یک استاد نمونه کشوری از میان ۱۰ استاد کشوری به این دانشگاه اختصاص داشته است، اظهار داشت: انتخاب چهار استاد نمونه استانی از این دانشگاه، پذیرش ۵۱ دانشجوی خارجی به شکل غیربورسیه، بورسیه دولتی و انتقال خارج به داخل از دیگر موفقیت‌ها و فعالیت‌های این دانشگاه است.

طالبی با تاکید بر اینکه در ابعاد پژوهشی سال نسبتا موفقی را پشت سر گذاشته و فعالیت‌های زیربنایی در ابعاد پژوهشی انجام شده است، ابراز داشت: انتشار ۳۸ مجله پژوهشی، انعقاد قراردادها و طرح‌های تحقیقاتی برای خارج از دانشگاه با مبلغ ۱.۱ میلیارد تومان و افزایش ۱۰ درصدی بودجه جاری پژوهشی از محل بودجه عمومی از فعالیت‌های دانشگاه در این زمینه است.

وی افزود: در نتیجه فعالیت‌های پژوهشی مناسب یک نفر از اساتید انتخابی با عنوان «سرآمدان علم» از سوی معاونت علمی فناوری رییس‌جمهور از دانشگاه اصفهان بود که ۵۰ میلیون تومان پژوهانه دریافت کرد.

حضور پنج دانشمند ISI در دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در سال ۲۰۱۵ مطابق اعلام مقامات رسمی پنج دانشمند ISI در دانشگاه اصفهان داریم، بیان داشت: در شش ماهه نخست سال ۹۴ حدود ۶۰۰ مقاله چاپی ISI داشتیم و با احتساب مقالات غیر چاپی بیش از یک هزار مقاله برتر بین‌المللی داریم.

وی مزیت مهم این دانشگاه را پرداختن به علوم انسانی برشمرد و گفت: این دانشگاه از نظر تعداد مقالات علوم انسانی که با نمایه ISI چاپ می‌شود رتبه سوم دانشگاهی را پس از دانشگاه تهران و دانشگاه علوم انسانی علامه طباطبایی دارد و بیش از ۸۰ درصد مقالات بین‌المللی ما در حوزه علوم پایه و مهندسی است.

طالبی تاکید کرد: هشت قطب علمی در دانشگاه فعالیت دارند و در این زمینه پس از دانشگاه تهران رتبه دوم را داریم.

وی با اشاره به برنامه‌های زیربنایی برای افزایش کمیت و کیفیت دانشگاه اصفهان ابراز داشت: سرمایه‌گذاری در بخش پژوهشی در حوزه تولید محتوا و بازی‌های رایانه‌ای از جمله این موارد است.

رئیس دانشگاه اصفهان با بیان اینکه مبحث بازی‌های رایانه‌ای جنبه های مختلفي دارد، گفت: پرداختن به رشته‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، کامپیوتر و نرم‌افزار و مدیریت بازرگانی در دانشگاه اصفهان سرمایه‌ای در راستای گام برداشتن در زمینه بومی کردن بازی‌های رایانه‌ای و تولید آنها به عنوان قطب فلات ایران محسوب می‌شود.

تأثیرگذاری برای رفع مشکلات محیط زیست از ماموریت‌های مهم دانشگاه اصفهان است

وی با اشاره به اینکه مأموریت مهم دیگر این دانشگاه با توجه به فعالیت پژوهشکده محیط ‌زیست و انجام تحقیقات برون دانشگاهی در حل معضل آلودگی هوا و آب و نیز تأثیرگذاری در زمینه محیط زیست است، تاکید کرد: انجام تحقیقات فردی و تبدیل آن به تحقیقات تیمی به ویژه در زمینه‌های بین‌رشته‌ای از جمله اهداف ماست اما این امر مستلزم تشکیل تیم متخصص برای به نتیجه رساندن تحقیقات است که امیدواریم با تشویق اعضاى هیئت علمی در کیفیت بخشی به فعالیت‌های پژوهشی گام برداریم.

طالبی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و توانمندسازی اعضای هیئت علمی در تحقیقات مسئله محور و با کیفیت دنبال می‌کنیم و در این زمینه آموزش‌هایی خواهیم داشت، ابراز داشت: با برنامه‌ریزی های لازم در سال ۹۴ سال آینده پارک علم و فناوری دانشگاه اصفهان به ویژه با تاکید بر حوزه فعالیت‌هایی که جای آنها خالی است، تأسیس می‌شود.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: به دلیل محدودیت‌های کشور در زمینه تحریم، ارزان شدن قیمت نفت و توطئه و فتنه برخی کشورهای خارجی در راستای عدم پیشرفت ایران، محدودیت‌هایی در سال جاری در بخش مالی داشتیم به گونه‌ای که در ۱۰ ماهه گذشته بیش از ۹ درصد بودجه دانشگاه اصفهان به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان تخصیص نیافته است.

وی با بیان اینکه این امر بر محدود شدن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تأثیرگذار است، ابراز داشت: در این راستا بودجه تخصیص یافته در وهله نخست صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و مازاد آن برای فعالیت‌های پژوهشی مصرف می‌شود.

از سرگیری بازسازی دانشکده زیست‌شناسی

طالبی با اشاره به فعالیت‌های عمرانی در دانشگاه گفت: فعالیت‌های عمرانی متوقف شده در دانشکده زیست‌شناسی بار دیگر از سر گرفته شده است و امیدواریم حداکثر در سال ۹۵ به بهره‌برداری برسد.

وی با اذعان بر طول عمر زیاد خوابگاه‌های دانشجویی اصفهان تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای امکان ایجاد خوابگاه‌های جدید وجود ندارد اما روند هر ساله در بازسازی بخشی از خوابگاه‌ها در تابستان هر سال دنبال می‌شود.