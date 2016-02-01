حضور کمپانی های اروپایی در نمایشگاه سیستم های ایمنی و حفاظتی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تیمورنژاد گفت: در این دوره از برگزاری نمایشگاه کمپانی های اروپایی حضور پر رنگ تری در کنار تولیدکنندگان ایرانی داشتند و این موضوع می تواند راه را برای رقابت تولید کنندگان داخلی در بازارهای خارجی هموار کند.

وی در ادامه تصریح کرد: کمپانی های معتبر اروپایی و آسیایی با تجهیزات نظارت تصویری، سیستم های اعلام و اطفا حریق،سیستم های کنترل در نمایشگاه حضور پیدا کردند و محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

تیمورنژاد افزود: در طی برگزاری این نمایشگاه نیز کارگاه تخصصی دوربین های مدار بسته توسط کارشناسان ایرانی طراحی و اجرا گردیده و به دو بخش دوربین های دید در روز و دوربین های دید در شهر و دوربین های ۴k در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با ارایه این دوربین ها مصرف کنندگان می توانند تصاویر زنده دوربین را رویت کنند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و قابل ذکر اسست این کارگاه تخصصی در بین تمامی نمایشگاههای خارجی منحصر به فرد بوده و بخش دید در شب آن تابحال به اجرا گذاشته نشده است.

مدیر برگزاری هفتمین نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی وحفاظتی در ادامه گفت: این دوره از نمایشگاه همزمان با رفع تحریم های اتحادیه همزمان شد و حضور غرفه داران خارجی باعث شد که تولید کنندگان در این نمایشگاه حضور پر رنگ تری داشته باشند.

وی تصریح کرد: در بحث تولیدات داخلی کشور، تجهیزات ثبت تخلف سرعت و ثبت تخلف چراغ قرمز با نام کارابین رادار توسط کارشناسان ایرانی به نمایش گذاشته شد .

هفتمین نمایشگاه تخصصی سیستم های ایمنی وحفاظتی تا ۱۳ بهمن ماه در ضلع جنوب مصلی امام خمینی (ره) از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۸ جهت بازدید علاقمندان دایر می باشد .