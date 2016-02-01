پیروزی شاگردان کمالوند برابر صبا/ دومین شکست متوالی دایی رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و صبای قم از هفته هجدهم لیگ برتر، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد آغاز شد که در پایان تیم گسترش فولاد با نتیجه دو بر صفر حریف خود را شکست داد.

تک گل این دیدار را محمد امین درویشی در دقیقه ۳۴ و در اثر اشتباه حامد لک به ثمر رساند. دیگر گل این دیدار را محمد ابراهیمی در دقیقه ۹۵ و از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

با این باخت، دومین شکست متوالی شاگردان دایی رقم خورد و آنها سه امتیاز دیگر را هم از دست دادند و از صدر جدول فاصله گرفتند.

شاگردان فراز کمالوند در تیم گسترش فولاد نیز با این سه امتیاز ۲۵ امتیازی شدند و در رده هشتم جدول قرار گرفتند.