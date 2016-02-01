  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛

پیروزی شاگردان کمالوند برابر صبا/ دومین شکست متوالی دایی رقم خورد

پیروزی شاگردان کمالوند برابر صبا/ دومین شکست متوالی دایی رقم خورد

تبریز – دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و صبای قم که از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف هم رفته بودند، با برتری تیم تبریزی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال گسترش فولاد تبریز و صبای قم از هفته هجدهم لیگ برتر، از ساعت ۱۴:۳۰ امروز در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد آغاز شد که در پایان تیم گسترش فولاد با نتیجه دو بر صفر حریف خود را شکست داد.

تک گل این دیدار را محمد امین درویشی در دقیقه ۳۴ و در اثر اشتباه حامد لک به ثمر رساند. دیگر گل این دیدار را محمد ابراهیمی در دقیقه ۹۵ و از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

با این باخت، دومین شکست متوالی شاگردان دایی رقم خورد و آنها سه امتیاز دیگر را هم از دست دادند و از صدر جدول فاصله گرفتند.

شاگردان فراز کمالوند در تیم گسترش فولاد نیز با این سه امتیاز ۲۵ امتیازی شدند و در رده هشتم جدول قرار گرفتند.

کد مطلب 3039518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها