به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در حالی در کاخ جشنواره آغاز شد که هم اکنون فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» اولین فیلم از بخش «هنر و تجربه» در حال پخش است. عوامل این فیلم که شامل تعداد قابل توجه از گروه تئاتری «پاپتی ها» بودند با حضور در فرش قرمز جشنواره، سوژه عکاسان حاضر در جشنواره شدند.

با توجه به اینکه امروز اولین روز از جشنواره فیلم فجر به شمار می رود، در کاخ جشنواره حضور خبرنگاران و منتقدان بیشتر از هنرمندان به چشم می خورد که البته این گروه از حاضران در جشنواره بیش از آنکه برای دیدن فیلم ها به سالن سینما بروند، به دنبال دریافت کارت های خود و یا کارت های ورود به نشست های نقد و بررسی هستند.

هرچند در دوره های گذشته در همان روز اول گروه های اطلاع رسانی به خبرنگاران حضور داشتند و جدول های نمایش فیلم در کاخ به وجود داشت، اما در این دوره از جشنواره و در روز اول همچنان برنامه ریزی دقیقی برای اطلاع رسانی به خبرنگاران انجام نشده است. هماهنگی در زمینه ارائه کارت ها به خبرنگاران به کندی انجام می شود.

اولین نمایش در برج میلاد با فیلم مستند «اهالی خیابان یکطرفه» به کارگردانی مهدی باقری در ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه آغاز شد. سالن در این سانس به دلیل حضور کم تعداد خبرنگاران، منتقدان و مهمانان تقریبا خالی بود.

دومین فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» به کارگردانی پویان باقرزاده بود که سالن نمایش این فیلم هم چندان شلوغ نیست.

از دیگر نکاتی که در کاخ جشنواره به چشم می‌آید غرفه هایی است که برای شبکه های تلویزیونی و رایویی در نظر گرفته شده و در همین روز اول به آنها تحویل داده شده است و عوامل شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی از همان ساعت ابتدایی آغاز جشنواره در حال آماده کردن غرفه های خود هستند و حتی برخی از غرفه ها تازه در حال چیدمان وسایل و نصب دکورهای خود هستند.

در نهایت اینکه علاوه بر کارت هایی که هنوز برای اهالی مطبوعات و منتقدان آماده نشده است، حتی برخی از اعضای تیم ستادی جشنواره نیز کارت حضور در جشنواره را نداشتند و از حضور آنها در داخل جشنواره ممانعت کردند.

امسال برای اولین بار یک تیم امنیتی جلوی درهای ورودی خانم ها و آقایان قرار دارد که هرکدام از حاضران و مهمانان که می خواهند وارد برج میلاد شوند از این تدابیر امنیتی می گذرند.