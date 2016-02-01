حکومتی به نام سلطنت دراسلام نداریم/برنامه نفوذدشمن شکست خورده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جواد حاجی زاده عصر دوشنبه در دیدار با مسئولان شهرستان اهر به مناسبت آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه عمر انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با پشت سر گذاشتن صدها توطئه دشمنان ۳۸ ساله شد، اظهار داشت: این انقلاب که از میراث گران بهای امام خمینی(ره) بوده امیدواریم بتوانیم این امانت را بخوبی حفظ کنیم.

وی با اشاره به اینکه امانت داری بطوری که سفارش شده بسیار کار سختی است، ادامه داد: حفاظت و امانت داری انقلاب اسلامی در زمان کنونی به مراتب سخت تر زمان امام خمینی(ره) بوده در گذشته جوامع بسته بود و اکنون جوامع با تکنولوژی جدید گسترده و رهبریت الان بسیار پیچیده تر است.

تمامی پروژه های نفوذ دشمنان به ایران شکست خورده است

فرماندار شهرستان اهر نیز در این دیدار اظهار داشت: امروز سالگرد روزی است که امام خمینی(ره) بعد از سال ها تبعید به میهن بازگشت، انقلاب اسلامی که امروز با امنیت و اقتدار کامل در جمهوری اسلامی زندگی می کنیم کشور تاکنون فراز و نشیب های بسیاری را به خود دیده است.

سید محمدعابدی با اشاره به اینکه دشمنان پیش بینی می کردند که عمر انقلاب اسلامی به یک هم نخواهد رسید، گفت: نوکران پهلوی که در زمان بعد از پیروزی انقلاب در تلویزیون محاکمه می شدند طوری رفتار می کردند که نفرات آنها در کشور فتنه ای به پا کنند ولی با این وجود امروز تداوم عمر انقلاب اسلامی به ۳۸ سال رسیده است.

وی بابیان اینکه نظام های استکباری و دشمنان نظام و انقلاب بر علیه ملت ایران توطئه های بی شماری انجام داده اند و اگر این توطئه ها را بررسی کنیم مراحل بسیار پیچیده ای مشاهده می شود، افزود: دشمنان در زمان انقلاب جنگی علیه مردم در قالب کودتای نوژه و هشت سال جنگ تحمیلی با عنوان جنگ سخت را بر علیه ملت تحمیل کردند.

فرماندار شهرستان اهر ادامه داد: نظام های سلطه و استکبار جهانی متوجه شدند که با این گونه حرکات نمی توانند در برابر این انقلاب اسلامی ایستادگی کنند و حتی بسیاری از سیاسیون جهانی که سررشته ای هم نداشتند و هرگونه حمله ای که به خاک جمهوری اسلامی ایران تجاوز کنند پاسخ کوبنده مردم را در پی خواهد داشت.

عابدی با بیان اینکه همسایه های ایران فکر حمله نظامی به این کشور را از ذهن خود بیرون کنند، گفت: ولی استکبار جهانی و در راس آمریکایی ها که در جبهه هایی مانند واقعه طبس شکست خورد از شیوه های جدید همچون جنگ نرم را انتخاب کردند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون که بسیاری از توطئه های دشمنان خنثی می شود در حال حاضر با پیش رو قرار دادن اسلام آمریکایی، دین مبین اسلام را هدف قرار داده اند، اظهار کرد: استکبار جهانی بار دیگر با ایجاد گروهک تروریستی طالبان جهت نفوذ به ایران را داشتند که اکنون شماری از آنها کشته و شماری دیگر هنوز هم وجود دارد، هدف آنها از بین بردن اسلام بوده و هست.

فرماندار شهرستان اهر در پایان با اشاره به اینکه زیرساخت انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی اعتقادی، دینی و معنوی است، خاطرنشان کرد: سال ها از رفتارهای خصمانه استکبار بر علیه کشتار مسلمانان می گذرد و اکنون برخی کشورها برای از بین بردن مسلمانان گروهک تروریستی داعش را پایه گذاری و از آنها جهت کشتار مظلومانه مسلمانان و خدشه دار کردن اسلام حمایت می کنند.