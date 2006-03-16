۲۵ اسفند ۱۳۸۴، ۹:۴۸

در جلسه علني امروز مجلس بررسي مي شود؛

14 ايراد شوراي نگهبان به لايحه بودجه 85 كل كشور در جلسه علني امروز صبح مجلس بررسي مي شود.

به گزارش خبرنگارپارلماني"مهر"، امروز در آغاز جلسه علني طرحها و لوايح بازگشت داده شده از شوراي نگهبان و همچنين ايرادات اين شورا به لايحه بودجه سال 1385 كل كشور مورد بررسي قرارمي گيرد.

بنا براين گزارش قرار است پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه ، دكتر لاريجاني در يك جلسه غيرعلني ، غير رسمي آخرين گزارش خود را از روند مذاكرات پرونده هسته اي به نمايندگان مجلس ارائه كند.

در نامه دبير شوراي نگهبان به حداد عادل در خصو ص ايرادات به بودجه چنين آمده است: 

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شماره 238519/520 مورخ 24/12/1384 لايحه بودجه سال 1385 كل كشورمصوب جلسه مورخ بيست و سوم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:

1- ذيل بند (الف) تبصره (2)، مبني بر تجويز استفاده از تسهيلات مالي بانك ها و موسسات خارجي به دليل شبهه ربوي بودن، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- از آنجا كه بندهاي متعددي از لايحه بندهاي (د)، (ه) و (خ) تبصره (2)، بند (و) تبصره (3)، جزء هاي (1) و (2) بند (د) تبصره (11 و بند (ز) تبصره (11) اخذ فاينانس را با امكان بيع متقابل تجويز نموده است كه در واقع تجويز اخذ وام ربوي است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3- عبارت "اقليت هاي ديني رسمي" در بند (م) تبصره (2)، مغاير اصول 12 و 13 بانون اساسي شناخته شد.

4- بندهاي متعددي از جمله بند (خ) تبصره (2) كه عناوين شركت ملي گاز ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را ذكر نموده است، همان ابهام ذكر شده در خصوص لايحه بودجه سال 1384 كل كشور را دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

5- بند الحاقي (1) قسمت (ظ) تبصر (2)، به دليل تجويز تسهيلات و  وام با سود كم كه شبهه ربوي بودن دارد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

6- بند الحاقي (3) قسمت (ظ) تبصره (2) ، به دليل وجود شبهه ربوي بودن وام، خلاف موازين شرع شناخته شد.

7- بند (ج) تبصره (3)، به دليل عدم تعيين سقف مبلغ پرداتي بابت حق انباداري ، مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

8- بند (ب) تبصر (7)، به دليل تجويز وضع محروميت هاي مالي اجتماعي توسط آئين نامه اجرائي، مغاير اصول 36 و 85 قانون اساسي شناخته شد.

9- اطلاق بند (د) تبصره (8)، در واگذاري سهام دولت به شركت هاي بخش خصوصي، مغاير با اصل 44 قانون اساسي شناخته شد.

10- اطلاق بند (ج) تبصره (9)، در ممنوعيت تخليه ساختمان ها و املاك نهادهاي عمومي غيردولتي، خلاف موازين شرع شناخته شد.

11- فاينانس موضوع تبصره (13) مبينا بر اشكال بند (ه) تبصره (2) ، خلاف موازين شرع شناخته شد.

12- بند (ل) تبصره (15) مبني بر افزايش هزينه ثبت نام مسافرتهاي حج و عمره و عدم افزايش آن نسبت به مسافرتهاي غيرحج و عمره تبعيض ناروا است، لذا مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

13- در بند الحاقي (1) تبصره (17) چون سقف معلوم نمي باشد، مغاير با اصل 53 قانون شناخته شد.

14- در جزء (1) بند (د) تبصره (19) با توجه به اينكه منظور از عبارت "وجوه واريزي شركت هاي دولتي" سهم دولت مي باشد، عبارت بايد اصلاح شود.

 تذكرات:

1- در بند (ش) تبصر (2) كلمه "تمليك" به كلمه "تملك" تبديل شود.

2- در جزء (2) بند تبصره 011) كلمه "حداقل" تكرار شده است لازم است اصلاح شود.

3- بند الحاقي تبصره (13) كلمه "مي گردد" به كلمه نمايد" تبديل شود.

4- ذيل بند (ج) تبصره (17) كلمه "رديف" تكرار شده است لازم است اصلاح شود.

5- در ابتداي تبصرح الحاقي (2) عبارت "درخواست اختصاص" حذف شود.

احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان

