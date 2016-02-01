صنایع کشور ۱۰۰ میلیارد تومان پاداش مدیریت مصرف برق گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی‌یزدی ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از صنایع مشارکت کننده در اجرای طرح های کاهش پیک بار با شرکت توزیع برق استان قزوین که در سالن اجتماعات اداره برق برگزار شد، اظهارکرد:دست ‌یابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله با محدودیت منابع مالی برای ساخت نیروگاهها ضرورت مدیریت مصرف و بهینه سازی آن را دوچندان می کند.

وی افزود: از نگاه شورای جهانی انرژی با چالش های مهمی در حوزه انرژی در آینده روبرو هستیم که افزایش جمعیت جهان و بالارفتن نیاز به انرژِی از مهم‌ترین آنهاست که با تداوم آن باید به فکر تامین انرژی مورد نیاز در این زمینه باشیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر اظهارداشت: پیک مصرف شبکه سراسری کشور در سال ۷۰ از حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات در مدت ۱۰ سال به دو برابر افزایش یافت که با تداوم این روند در سال ۱۴۰۰ پیک مصرف شبکه سراسری به ۸۰ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت.

احمدی ‌یزدی گفت: باروند فعلی باید در طول هر ۱۰ سال تمامی تأسیسات شبکه برق کشور دو برابر شود تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم و در این راستا برای ایجاد هر کیلو وات شبکه و ظرفیت جدید باید میلیاردها تومان سرمایه گذاری کنیم.

وی بیان کرد: افزایش تقاضای انرژی موجب بالارفتن میزان آلایندگی زمین و دمای هوا نیز می‌شود که در این راستا سهم انتشار گازهای آلاینده ناشی از مصرف انرژی فسیلی در کشور ۵۴۷ میلیون تن است.

احمدی‌یزدی گفت: به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی ۹۲۲ گرم انواع گازهای آلاینده در هوا منتشر می‌شود که این موضوع سلامت مردم را به خطر انداخته است و باید برای آن تدبیر کرد.

احمدی‌ یزدی اضافه کرد: حداکثر نیاز مصرف شبکه سراسری در سال جاری ۵۰ هزار و ۱۷۷ مگاوات و حداقل آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که با افزایش دمای هوا و کاهش راندمان نیروگاه‌ها باید تعداد نیروگاه‌ها متناسب با افزایش دمای هوا افزایش یابد که این اقدام نیز آلودگی هوا را بیشتر می کند.

کاهش ۴ درصدی تلفات انرژی در کشور

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام شده در زمینه کاهش تلفات انرژی در یک سال گذشته میزان تلفات انرژی از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر تصریح کرد: در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود یک هزار مشترک صنعتی به جمع مشترکان همکار شرکت توزیع برق اضافه شده به گونه‌ای که در حال حاضر ۳ هزار و ۶۰۰ مشترک صنعتی همکار برای اجرای اقدامات کاهش پیک بار در سطح کشور اعلام آمادگی کرده اند.

احمدی‌یزدی یادآور شد: با توجه به استقبال صورت گرفته از سوی صنایع برای مشارکت درمدیریت مصرف بهینه برق و همکاری در تنظیم تعطیلات و تعمیرات واحدهای خود در زمان غیر پیک در یک سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان پاداش پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در هدف گذاری خود باید بتوانیم تلفات انرژی را به کمتر از ۱۰ درصد برسانیم که امیدوارم با همکاری واحدهای صنعتی بیشتری طرح های خود را پیاده کرده و به بهینه سازی مصرف هم کمک کنیم.

در این مراسم به ۱۸ واحد صنعتی برتر که در مدیریت بهینه مصرف، کاهش پیک بار، تولید پراکنده برق بیشترین همکاری را باشرکت توزیع نیروی برق داشتند لوح تقدیر و جوایز نقدی اعطاء شد.

مدیران انرژی شرکت های پارس زئولایت، کائولینت، نفیس نخ، نساجی میهن مهر، نخ البر، آپاداناسرام، نیرو محرکه، سایپا شیشه، مدرسه عالی شهید مطهری، کاشی پارس، مجتمع پودر ایران، سرامیک البرز، شرکت آب و فاضلاب، مفید شیشه، نگین برق قزوین و شرکت بانیان رسانه قدرت کاسپین در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.