دو پروژه عمران شهری در دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو بعد از ظهر دوشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی خیابان غدیر شهر خورموج ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار کرد: طول این پروژه ۸۰۰ متر و عرض آن نیز ۱۶ متر است.

وی افزود: اعتبار این پروژه سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است که از محل اعتبارات استانی تامین اعتبار شده است.

مهرجو همچنین در مراسم افتتاح پارک محله ای آهو در شهر خورموج نیز گفت: مساحت این پارک هزار و ۵۰۰ متر مربع است که یک میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال اعتبار به آن اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: اجرای بوستان های شهری و روستایی در قالب پروژه های امید که از ابتکارات ارزشمند استاندار بوشهر در حال اجرا است، در سطح استان و به تبع آن شهرستان دشتی تحول خوبی ایجاد خواهد کرد.

مهرجو از افزایش سرانه فضای سبز شهر خورموج خبر داد و بیان کرد: سرانه فضای سبز شهر خورموج از ۴.۶ به ۵.۷ متر افزایش و تا پایان سال ۹۶ به ۷ متر افزایش خواهد رسید.