شورا و شهرداری شیراز پادوی سیاسی نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال پاک فطرت بعد از ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز، گفت: این روزها همچنان بحث داغ انتخابات در رأس بسیاری از اخبار و مطالبات مهم کشور قرار دارد و طبیعی است که گرم ماندن تنور انتخابات در شیوه ای صحیح، اسلامی واخلاقی موجب حضور حداکثری مردم خواهد شد اما متاسفانه گاهی بی تقوائی سیاسی بر عملکرد بعضی از نامزدها و طرفداران آنها سایه می اندازد .

وی ادامه داد: در اینکه رسیدن به کرسی مجلس برای بعضی از افراد حکم مرگ و زندگی داشته ، شکی نیست و در این راه صد البته تقوا و دیانت کمترین محلی از اعراب دارد.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: این روزها زدن انگ و برچسب کمترین اتفاقی است که از زبان و قلم بعضی از آقایان و هوادارانشان جاری و ساری می شود و البته برای محبوبیت بیشتر، پرداختن به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و تضعیف و تخریب دولت هم در رأس اقدامات قرار می گیرد.

پاک فطرت ادامه داد: آنچه مسلم است مردم شجاع و ولایتمدار شیراز در امتحان پیش رو ، راه خویش را انتخاب کرده و هرگز به امتحان پس داده های رفوزه، توجهی نخواهند کرد.

وی تاکید کرد: شورا و شهرداری حضوری فعال و قوی در امر اجرای انتخابات خواهند داشت اما پادوی سیاسی نمی شوند.

پاک فطرت ادامه داد: هیچکدام از امکانات شورا و شهرداری شیراز برای حزب و گروه خاصی در انتخابات به کارگیری نشود زیرا اینگونه مباحث مربوط به شخص خاص نیست.