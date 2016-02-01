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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۴۷

تجلیل از خدمات محسن اسماعیلی-۲

رئیس مجلس شورای اسلامی از کتاب‌های «حقوق و زندگی»رونمایی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی از کتاب‌های «حقوق و زندگی»رونمایی کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی از مجموعه کتاب‌های «حقوق و زندگی» تألیف محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های «حقوق و زندگی» تالیف دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان عصر امروز دوشنبه ۱۲ بهمن با حضور گسترده شخصیت‌های کشوری در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این آئین و پس از سخنرانی چهره‌هایی مانند سیدرضا صالحی امیری، آیت‌الله مصطفی محقق داماد، محمد نهاوندیان، محمود دعایی، احمد توکلی، سیدمهدی طباطبایی، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی و علی لاریجانی، از این کتاب‌ها رونمایی شد.

این مجموعه دربردارنده ۶ عنوان از کتاب‌های حوزه حقوق و مرتبط با برخی زمینه‌ها از جمله رسانه و زندگی شهروندی است که اسماعیلی در طول سال‌های گذشته آنها را به رشته تحریر درآورده است.

گزارش کامل این مراسم متعاقبا ارسال می‌گردد.

کد مطلب 3039602

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