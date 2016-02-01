به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های «حقوق و زندگی» تالیف دکتر محسن اسماعیلی، عضو حقوقدان شورای نگهبان عصر امروز دوشنبه ۱۲ بهمن با حضور گسترده شخصیت‌های کشوری در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این آئین و پس از سخنرانی چهره‌هایی مانند سیدرضا صالحی امیری، آیت‌الله مصطفی محقق داماد، محمد نهاوندیان، محمود دعایی، احمد توکلی، سیدمهدی طباطبایی، سیدحسن قاضی‌‌زاده هاشمی و علی لاریجانی، از این کتاب‌ها رونمایی شد.

این مجموعه دربردارنده ۶ عنوان از کتاب‌های حوزه حقوق و مرتبط با برخی زمینه‌ها از جمله رسانه و زندگی شهروندی است که اسماعیلی در طول سال‌های گذشته آنها را به رشته تحریر درآورده است.

گزارش کامل این مراسم متعاقبا ارسال می‌گردد.