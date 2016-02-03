‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز دی، در این فهرست از ده عنوان رمان و مجموعه داستان یاد شده که به ترتیب لقب پرفروش ترین کتاب‌های منتشر و تجدید چاپ شده در سال ۲۰۱۶ میلادی را یدک می‌کشند. این آمار بر اساس آمار فروش کتابفروشی‌های ایالات متحده امریکا در هفته آخر ژانویه گرداوری شده است.

در صدر رمان‌های پرفروش رمان «نام من لوسی برایتون است» به چشم می خورد. این رمان به قلم الیزابت استروت و با همکاری نشر راندوم هاوس منتشر شده است.

رمان دانیل استیل با عنوان «ابی» نیز در این فهرست دیده می‌شود که مخاطبان بسیاری را در کشورهای آمریکایی و اروپایی به خود جذب کرده است.

در جایگاه سوم هم همچنان رمان پرفروش پائولا هاوکینز دیده می شود. رمان «دختری در قطار» به قلم این نویسنده بعد از بازنشر همچنان در صدر پرفروش‌هاست و مخاطبان خود را حفظ کرده است. این رمان با همکاری نشر ریورهد منتشر شده است.

در کنار این فهرست رمان جان گریشام با نام «وکیل» نیز همچنان مخاطبان خاص خود را دارد. این کتاب با همکاری نشر دابل دی بازنشر و روانه بازار کتاب شده است. در جایگاه پنجم این فهرست نیز رمان «فروبن» به قلم کارن ماری مونینگ قرار دارد که نشر دلاکورت ان را راهی بازار نشر کرده است.

رمان های «بلبل» نوشته کریستین هانا، «بیداری بعد از طوفان» به قلم برنارد کورن ول، «جنگ ستارگان» نوشته الان دین فورستر و «به من نگاه کن» نیکلاس اسپارکس نیز رتبه در انتهای جدول پرفروش های آخرین هفته ژانویه قرار گرفته اند.

و اما در فهرست پرفروش ترین کتاب‌های غیرادبی با جلد گالینگور از کتاب «وقتی نفس می‌کشیم» به لم پائول کالانتی یاد شده که نشر رندوم هاوس آن را منتشر کرده است. در جایگاه دوم و سوم این فهرست نیز به ترتیب کتاب‌های «لذت اسپارک» نوشته ماری کوندو و «به نام خداوند بخشنده» نوشته پاپ فرانسیس دیده می‌شود.

کتاب‌های «قدرت شکست» نوشته دیموند جان نیز که با همکاری نشر کرون بیزینس منتشر و راهی بازار کتاب شده یکی دیگر از پرفروش های ژانویه ۲۰۱۶ است که جایگاه چهارم این فهرست را به خود اختصاص داده است.

در کنار این اثار کتاب‌های «همیشه گرسنه» نوشته دیویدلودینگ، «جهان بین من و تو» نوشته تانیهیسی کاست و «حضور» به قلم امی کودی قرار دارد که به ترتیب توسط گرند سنتر، رندوم هاوس و لیتیل بروان منتشر شده اند.

در پایان فهرست پرفروش ترین کتاب های غیر ادبی نیز از «جاده»، «رژیم با کالری منفی» و «پول سیاه» یاد شده که توانستند مخاطبان زیادی را به سوی کتابفروشی‌ها بکشانند. این اثار نیز به ترتیب با همکاری نشر دابل، هارپر وی و دابل دی منشتر و روانه بازار کتاب شدند.