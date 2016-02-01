افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق نیازمند تولید ۷۰ مگاوات برق است

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر بابایی چگینی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از واحدهای صنعتی فعال در حوزه مدیریت انرژِی گفت: با مدیریت مصرف می توان ضمن تامین نیازهای روبه افزایش در صنعت و کشاورزی و سایر حوزه های خدماتی از خاموشی های احتمالی جلوگیری کرد.

وی افزود: بیش از ۱۰ راهکار برای مدیریت منطقی مصرف انرژی در صنایع پیش بینی شده و اقدامات فنی و مهندسی، عملیاتی، آماده سازی، سیاست گذاری، سیاست های تعرفه ای، امور فرهنگی و برنامه های تشویقی را اعمال می کنیم و آخرین راهکار قطع برق واحدهاست که تلاش می کنیم این مورد در آخرین مرحله و در صورت نتیجه نگرفتن از سایر روشها انجام شود.

بابایی چگینی تصریح کرد: همچنین زمان استفاده در ساعات اوج بار، قیمت گذاری در زمان واقعی، کنترل سیستم بار، بار اضطراری، کاهش سوخت قدرتی، ذخیره عملیاتی، پیش پرداخت و تعطیلات و تعمیرات تابستانی، از روشهای بکار گرفته شده در مدیریت برق صنایع است.

وی بیان کرد: برای تامین ۴۰۰ ساعت اوج بحران در مصرف انرژی برق باید تا ۴۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گیرد.

۲۰ درصد افزایش مصرف در صنعت نیازمند ۷۵ مگاوات تولید است

معاون خدمات فروش و امور مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآورشد: اگر مصرف انرژی تا ۲۰ درصد افزایش یابد به تامین ۷۵ مگاوات برق نیازمندیم که ساخت نیروگاه برای این میزان تولید به ۷۵ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

بابایی چگینی اظهارداشت: میانگین نیاز در حوزه های مختلف در صورت افزایش از ۲۰ درصد به ۷۰ تا ۱۰۰ مگاوات برق نیاز دارد که برای ساخت نیروگاه ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار نیاز دارد که بسیار سنگین و زمان بر است لذا بهترین راه مدیریت مصرف است.

شیرخانلو: صنایع استان قزوین ۱۴ میلیارد ریال پاداش مدیریت مصرف گرفتند

در ادامه لیلا شیرخانلو کارشناس مدیرشرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت: با همکاری صنایع استان در تابستان امسال با کاهش دیماند همزمان ۳۲ مگاواتی و ۶۷.۲ مگاواتی غیر همزمان بیش از ۱۴ میلیارد ریال پاداش به صنایع همکاری کننده در مدیریت مصرف پرداخت شد.

شیرخانلو بیان کرد: شرکت هایی که امروز مورد تجلیل قرار می گیرند در تابستان امسال در تحقق پروژه های کاهش پیک همکاری صمیمانه داشتند و توانستند در کاهش مصرف همکاری کنند.

وی افزود: قزوین سومین استان بعد از زنجان و یزد در میزان مصرف انرژی در صنعت است و در حال حاضر ۴۰۴۱ مشترک صنعتی در استان داریم که ۲۷۷ مشترک بالای یک مگاوات و ۴۷۰ مشترک بالای ۲۵۰ مگاوات هستند که تمامی مشترکان بالای یک مگاوات به مودم و تجهیزات قرائت از راه دور مجهز شده اند.

شیرخانلو تصریح کرد: ۵۸.۹ مگاوات ظرفیت بهره برداری شده است که ۳۷.۱ مگاوات ظرفیت بادی و ۱۴۰ کیلووات فتوولتائیک است.

کارشناس مدیریت مصرف شرکت تویع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: امسال ۱۶۴ مشترک صنعتی در استان در طرح کاهش پیک و مدیریت مصرف انرژی همکاری کردند و ۱۴ میلیارد و ۹۶۲ میلیون ریال پاداش گرفتند.