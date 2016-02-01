به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بخش‌گاز نیروگاه سیکل ترکیبی گنو (ایسین) به ظرفیت ۶۴۸ مگاوات در چهار واحد گازی در شهر بندرعباس راه اندازی و هم اکنون آماده بهره برداری است.

طرزطلب هدف از راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی گنو در منطقه هرمزگان را افزايش ظرفيت توليد برق منطقه، رشد مصرف برق منطقه ناشي از گسترش صنايع محلی، توسعه كشاورزی، مصارف عمومی و خانگی و اشتغال زایی عنوان کرد و افزود: در ساخت این نیروگاه از حداكثر توان مهندسي داخل كشور جهت ارتقا دانش فنی نيروگاه های حرارتی با هدف تامين بخشی از تقاضای شبكه سراسری برق كشور و كمك به افزايش پايداری شبكه استفاده شده است.

وی افزود: واحدهای يك، دو، سه و چهار بخش گاز نيروگاه مذكور به ترتيب در خرداد، تير، آذر و بهمن ۱۳۹۳هر کدام به ظرفیت ۱۶۲ مگاوات به شبكه سراسری متصل شده اند.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی درباره مشخصات فنی نیروگاه اظهار داشت: راندمان بخش‌گاز اين نيروگاه ۸/۳۳ درصد است و درصد پیشرفت نیروگاه در حال حاضر حدود ۹۱ درصد است.

وی درباره منبع سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی گنو اظهار داشت: سوخت اصلي نيروگاه ‌گاز بوده و گازوئيل به عنوان سوخت دوم در ۵ مخزن به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب ذخيره سازي می گردد که ۴۵ روز در صورت قطعی گاز پاسخگوی نیاز نیروگاه است.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی افزود:سطح ولتاژ پست نيروگاه سیکل ترکیبی گنو ۴۰۰ كيلوولت است و ظرفیت ترانس های اصلی ۲۰۰ مگاولت آمپر درنظر گرفته شده است.

طرزطلب خاطرنشان کرد: هزينه احداث اين نيروگاه بالغ بر ۲۲۰۸ میلیارد ریال در بخش ریالی و ۱۲۸ میلیون يورو در بخش ارزی بوده است.

وی درباره احداث بخش بخار این نیروگاه اظهار داشت:مطالعات جهت انجام فاز دوم اين نيروگاه شامل دو واحد بخار در مجموع به ظرفيت کل ۳۲۰ مگاوات با راندمان ۹/۴۹ درصد در دست اقدام است که بزودی وارد مراحل عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از شرکت مپنا ، پیمانکار اجرایی ساخت نیروگاه، شرکت قدس نیرو، مشاور طرح و همکاران شرکت در ساخت و راه اندازی پروژه نیروگاه ایسین قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد: با احداث بخش بخار نیروگاه ، راندمان نیروگاه افزایش یافته و در مصرف سوخت صرفه جویی شود.

لازم به ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی گنو در ۲۵كيلومتری شمال بندرعباس در زمينی به مساحت ۵۶ هکتار واقع شده است.