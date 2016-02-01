پایان ناکامی مشهدی ها با پیروزی در تهران/شیمیدر در اراک پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های دانشگاه آزاد و ثامن مشهد برگزار کننده اولین دیدار از هفته بیست و چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بودند.

در این دیدار که در سالن حکیمیه برگزار شد شاگردان مهران حاتمی در اکثر دقایق از میزبان خود پیش بودند و در نهایت هم موفق شدند دانشگاه آزاد را شکست دهند. مشهدی‌ها که در نیمه نخست این بازی نیز صاحب برتری شدند با کسب این پیروزی به شکست های متوالی خود پایان دادند.

در ادامه این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم شیمیدر تهران در سالن امام خمینی اراک به مصاف شهرداری این شهر رفت و موفق شد حریف خود را با ۱۵ اختلاف امتیاز شکست دهد. پیروزی شیمیدور در حضور سرمربی تیم ملی بسکتبال رقم خورد که برای تماشای این بازی به اراک سفر کرده بود.

شهرداری گرگان نیز در این هفته از مسابقات صاحب برتری شد. این تیم امروز در دیدار خانگی مقابل شهرداری تبریز با ۱۰ اختلاف امتیاز به برتری دست یافت.

نتایج سه دیدار برگزار شده در هفته بیست و چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

*دانشگاه آزاد ۷۲- ثامن مشهد ۷۳

* شهرداری اراک ۸۲- شیمیدر تهران ۹۷

* شهرداری گرگان ۸۹ – شهرداری تبریز ۷۹

هفته بیست و چهارم مسابقات مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با دیدار تیم های نفت آبادان و نیروی زمینی به پایان می رسد. این بازی در جریان است.