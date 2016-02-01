۶۲۰ کیلوگرم مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماغی نیروی انتظامی استان، احمد اسکینی در این باره اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان خاش با توجه به دریافت گزارشی مبنی بر این که تعدادی از قاچاقچیان مسلح قصد جابه جایی مقادیری مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین از محور خاکی سیب سوران به شهرستان خاش را دارند، بلافاصله بررسی موضوع را آغاز کردند.

وی افزود: بر این اساس تیم های ویژه ای از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان خاش و یگان تکاوری این شهرستان به ارتفاعات جاده حق آباد اعزام و اقدام به پایش منطقه کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بیان داشت: در نتیجه اقدامات انجام شده ساعت ۲۰ دقیقه بامداد شب گذشته خودروی حامل بار مواد مخدر شناسایی شد که سرنشینان خودرو پس از مشاهده پلیس درگیری مسلحانه را آغاز کردند که در این درگیری، قاچاقچیان عرصه را برخود تنگ دیده و با رها کردن خودرو و با استفاده از تاریکی شب متواری شدند.

اسکینی اضافه کرد: در پاکسازی از محل درگیری، یک دستگاه خودرو تویوتا که حامل ۵۹۰ کیلو و ۵۱۵ گرم تریاک و ۲۹ کیلو و ۹۷۵ گرم هروئین، جمعاً ۶۲۰ کیلو و ۴۹۰ گرم مواد مخدر بود، از قاچاقچیان کشف شد.