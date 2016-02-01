جمهوری اسلامی ایران باید الگوی مدیریتی برای جهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در نشست شورای اداری استان کرمانشاه که امروز دوشنبه با حضور مجموعه مدیریتی این استان برگزار شد، اظهار داشت: در حقیقت آنچه که سبب عشق و محبت به امام راحل(ره) شد معنویت آن رهبر عزیز بود و وجود عنصر معنویت در امام خمینی(ره) همه را مجذوب و شیفته او کرد.

امام جمعه کرمانشاه تقوی، سلامت و صلابت را از شوون برجسته نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و بیان کرد: جمهوری اسلامی ۳۶ سال پرصلابت و پرقدرت ایستاد و دیدیم که آمریکای خبیث تا چه اندازه برای تغییر ماهیت جمهوری اسلامی هزینه کرد.

آیت الله علما با تبریک ایام الله دهه مبارکه فجر افزود: وزیر خارجه آمریکا رسماً به آقای ظریف گفت که ما به دنبال تغییر نیستم و این گفته وی به معنای آن نیست که دیگر درصد ضربه زدن به نظام و ایجاد تغییر نباشند بلکه توان آن را ندارند چراکه خبیث‌تر از آمریکا وجود ندارد.

وی نامه تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به گورباچف را مایه حیرت همگان دانست و اظهار کرد: صلابت، نیرو، قدرت و معنویت انقلاب باید حفظ شود و ما امروز به عنوان یک ابرقدرت در منطقه حرف اول را می‌زنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خواستار حفظ جامعیت انقلاب اسلامی شد و گفت: همانگونه که امام(ره) و اسلام جامعیت دارند باید جامعیت انقلاب نیز حفظ شود و باید بیش از پیش برای حفظ صلابت و سلامت انقلاب تلاش کنیم.

وی از عظمت بنیانگذار کبیر انقلاب در تعیین سرنوشت آینده سایر کشورها به نیکی یاد کرد و افزود: زمانی از کارتر پرسیدند آیا در انتخابات پیروز خواهی شد یا نه و او در جواب گفت؛همه چیز بسته به نظر رهبر ایران برای آزاد نمودن گروگان‌ها دارد و اینجاست که می‌بینیم مقدرات یک ابرقدرت بسته به نظر پیرمرد ۹۰ ساله در اتاق کوچک جماران است.

آیت الله علما حاکمیت ولایت فقیه را نگه دارنده انقلاب اسلامی ایران دانست و اظهارکرد: انقلاب ما گران بدست آمده و خون‌های زیادی دادیم و هنوز نیز پس از گذشت سالها شهید تشیع می‌کنیم و حقیقتا باید الگوی اداره کشور و الگو مدیریتی برای جهان باشیم.

وی با اشاره به بیانت مقام معظم رهبری، جمهوری اسلامی ایران را ام القری دانست و افزود: همه ما باید نگاه خود را اداره استان را در راستای پیشرفت قرار داده و در مسیر الی الله عمل کنیم تا لطف خداوند شامل حال ما باشد.