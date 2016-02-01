افزایش جنگنده های ژاپن در نزدیکی جزایر مورد مناقشه با چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، بنا به اعلام وزارت دفاع ژاپن، پدافند دفاع هوایی ژاپن ناوگان جنگنده‌های اف۱۵ خود در جنوب جزیره‌ اوکیناوا را تا ۴۰ فروند افزایش داد.

این تصمیم ژاپن در راستای تنش های سال های اخیر بین ژاپن و چین بر سر مالکیت جزایر سنکاکو واقع در دریای چین جنوبی اتخاذ شده است.

«کنجی واکامیا» معاون وزیر دفاع ژاپن با اعلام این خبر در مراسم ایجاد این واحد اضافی گفت: این اولین خط مقدم دفاع ملی است.

کشمکش بین ژاپن و چین زمانی شعله ور شد که در سال ۲۰۱۲ دولت ژاپن که از سال ۱۸۹۵ کنترل جزایر مورد مناقشه را در دست داشت اقدام به خرید ۳ جزیره از ۵ جزیره‌ سنکاکو از یک مالک خصوصی در یک مزایده به منظور تسلط بیشتر خود بر جزایر کرد.

از آن زمان حضور تعداد زیادی از قایق های گارد ساحلی چین در منطقه به منظور اثبات توان نظامی خود و به دنبال آن واکنش ژاپن باعث بروز تنش های دیپلماتیک در روابط دو کشور شده است.