محصولات 1200 زن سرپرست خانوار تهراني به نمايش گذاشته شد

مهرداد حاجي خاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: شهرداري با همكاري كميته امور بانوان و فرهنگسراي كار ، به منظور تامين نياز اقتصادي زنان سرپرست خانوار ، به برگزاري بازارچه هاي خيريه نوآوران در14 منطقه مختلف شهر تهران اقدام كرده است.

وي خاطر نشان كرد: بازارچه هاي خيريه در پاركهاي ملت ، قيطريه ، شهرآرا، فردوس ، المهدي ، انديشه ، رسالت و... راه اندازي شده است.

مديرعامل شركت خدمات اجتماعي و رفاهي شهرداري تهران گفت: يك هزار و 200 زن سرپرست خانوار كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي كميته امداد و بهزيستي هستند ، كارها و محصولات خود را در اين بازارچه ها به نمايش گذاشته و تاكنون نيز استقبال خوبي از طرف شهروندان صورت گرفته است.

حاجي خاني تاكيد كرد: بابت احداث اين بازارچه هاي خيريه ، يك ريال نيز از زنان سرپرست خانوار دريافت نمي شود و درآمد حاصل از فروش محصولات نيز به طور كامل به خودشان تعلق دارد.

وي ، حداكثر زمان حضور مردم در بازارچه هاي خيريه نوآوران شهر را ، تا 28 اسفند ماه جاري اعلام كرد.