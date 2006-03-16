تاكنون جوهره اصلي گلستان در خدمت مردم استان قرار نگرفته است/ اميدوارم مسئولان هر چه سريعتر مصوبات دولت را عملياتي كنند

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، محمود احمدي نژاد در اولين دقايق بامداد امروز پس از پايان جلسه هيئت دولت و در پايان سفر دو روزه خود به استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: اين سفر نهمين و آخرين سفر استاني دولت در سال 84 بود كه گروه هاي كارشناسي از قبل با حضور مسئولان محلي و همچنين وزرا و معاونان رئيس جمهور مسائل اين استان را مورد بررسي قرار داده و كارهايي كه بايد انجام مي شد، مشخص شد.

وي افزود: طي دو روز كه وزرا ، معاونين و بنده به شهرستان هاي مختلف استان گلستان سفر كرديم موضوعات مختلف مجدد مورد بررسي قرار گرفت و در جلسه 5 ساعته هيئت دولت در گرگان مجموعه اي از تصميمات به تصويب رسيد.

احمدي نژاد گلستان را يك ذخيره ناشناخته و گنجينه اي ارزشمند براي كشور ناميد و اظهار داشت: علاوه بر استعدادهاي طبيعي مردم اين استان نيز گنجينه اي بي نظير براي كشور هستند.

و ي افزود: طبيعت اين استان زيباست و حتي بعضي مناظر طبيعي آن كم نظير و بعضي بي نظير است اما عليرغم استعدادهاي طبيعي و ارزشهاي انساني اين استان مشكلات فراو اني دارد و هنوز جوهره اصلي گلستان در خدمت مردم قرار نگرفته است.

رئيس جمهور با اشاره به برخي از مهمترين مصوبات جلسه هيئت دولت در استان گلستان افزود: برخي مصوبات نياز به تشريح بيشتري دارد تا ابعاد مختلف آن براي مردم مشخص گردد و به هر حال اميدوارم پيگيري مسولان استان گلستان و همچنين مسئولان مربوطه در تهران در گام دوم منجر به عملياتي شدن اين مصوبات به بهترين نحو در كوتاه ترين زمان ممكن گردد.

احمدي نژاد تصريح كرد: فشاري كه دولت بر خود مي آورد و شر ايط سنگين را تحمل مي كند براي اين است كه ضمن رفع مشكلات شرايط استانها را تغيير دهد .

وي اظهار داشت: در شهرهاي مختلف اين استان جوشش اقيانوس وار مردم را ديديم و گلستاني ها حضور خدمت گذار خود را بهانه اي براي نمايش اقتدار خود قرار دادند كه اين حضور آنان پيامهايي رسا و شنيدني داشت چرا كه مردم در موضعات مختلف پيشاپيش ما موضع آگاهانه خود را اعلام مي كردند.

احمدي نژاد خاطر نشان كرد همانگونه كه فكر مي كردم در اين سفر مردمي تاثير گذار با روحيه اي زنده و با سابقه اي فرهنگي ديديم كه ما را شرمنده خود كردند .

رئيس جمهور جلسه هيئت در استان گلستان را طولاني ترين جلسه استاني هئيت دولت در سفربه استان ها دانست كه همه معاونين رئيس جمهور و وزرا با نشاط كامل در آن حضور يافته بودند .

وي ضمن قدرداني از كساني كه مقدمات سفرهيئت دولت به گلستان را فراهم كردند گفت: از نيروهاي نظامي و انتظامي ، استاندار و مسئولان محلي ، نيروهاي امدادي، ائمه جمعه و روحانيت نماينده مجلس خبرگان و نماينده مقام معظم رهبري در اين استان و همچنين ازكليه رسانه ها تشكر مي كنم.

وي در پايان تاكيد كرد: اميدوارم همه اين تلاشها با بركت مواجه شود.