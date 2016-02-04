غیردموکراتیک منتشر می شود/نگاه انتقادی به عملکرددولت آمریکا

​به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که به قلم جی سکولو یکی از پرنفوذترین وکلای آمریکایی به رشته تحریر در آمده انتقادهای اساسی به دولت ایالات متحده وارد می کند انتقادهایی که ناشی از سیستم غلط سیاست گذاری و بوروکراسی حاکم بر کنگره و دولت آمریکاست.

سکولو در این کتاب بارها اشاره می کند آزادی در امریکا مدتهاست که زیر سایه تهدید قرار دارد. و بوراکراسی حاکم بر فضای سیاسی آمریکا باعث شده هر سال هزاران قانون جدید در این کشور تصویب شود بدون آنکه رای درستی در کنگره داشته باشد.

نویسنده کتاب غیردموکراتیک بر این باور است که با وجود همه قانون های حمایتی در این کشور که فقط مکتوب شده اند به درستی نمی توانند از سربازان آمریکایی آسیب دیده دفاع کند و حتی برای اقلیت های جامعه مخصوصا اقلیت های مذهبی رفاه نسبی و اقتصادی را به همراه داشته باشد. او در این کتاب نظام حاکم بر امریکا را غیردموکراتیک می خواند و در فصل های آن سیاست ها و عملکردها و ابزارهای قدرت و کنترل آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

این نویسنده در کتابش راهکارهایی را نیز به دولتمردان آمریکایی برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد داده و می نویسد: اصلاحاتی که در سالهای گذشته داشتیم با مقاومت هایی رو به رو بود وهمین مسئله مانع از اجرای درست آنها در کشور شده است. به نظر می رسد زنگ خطر به صدا در آمده و وقت آن رسیده که برای داشتن یک دموکراسی واقعی باید آستین هایمان را بالا بزنیم. پیروزی واقعی وقتی از آن ماست که بتوانیم قانون و عدالت را به خوبی و میان همه اقشار جامعه اجرا کنیم .

جی سکولو در مقدمه کتابش خواندن آن را به همه سیاستمداران آمریکایی که دغدغه برقراری عدالت و آزادی در این کشور را دارند توصیه می کند و می نویسد: اگر هر کدام از شما دغدغه گذار به دموکراسی را در سر داشته باشید می توانید از این اثر الهام بگیرید و چشم اندازی متفاوت برای آینده کشور ترسیم کنید.

کتاب غیردموکراتیک به قلم جی سکولو در ۳۳۶ صفحه و با همکاری نشر هاروارد منتشر می شود. این اثر به زبان انگلیسی به رشته تحریر در آمده و قرار است از روز دوم فوریه ۲۰۱۶ در کتابفروشی ها در اختیار عموم قرار گیرد.