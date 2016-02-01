۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۰۶

امیرعبداللهیان اعلام کرد؛

استقبال ایران از تفاهم گروههای سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس جمهور

معاون وزیر امور خارجه کشورمان، استقبال جمهوری اسلامی ایران را از هرگونه ابتکار عمل جریان‌های سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس جمهور از طریق توافق و تفاهم همه نیروهای سیاسی آن کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان که به عنوان رئیس طرف لبنانی هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و لبنان به تهران سفر کرده است، با معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار، راههای گسترش رابطه دو کشور و آخرین تحولات منطقه به خصوص تحولات لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«آلان حکیم» در این دیدار ضمن تبریک توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه مهم کشورمان در منطقه اشاره و با تاکید بر لزوم ارتقای روابط اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کرد: با برگزاری هفتمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی دو کشور مرحله جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان آغاز شود.

امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه نیز با تشریح آخرین تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه اظهارداشت: ایران اهتمام خاصی به حل مشکلات کشورهای منطقه از جمله سوریه و لبنان دارد و در این راستا بر لزوم همکاری میان کشورها تاکید دارد.

وی ضمن حمایت از گسترش مناسبات همه جانبه تهران و بیروت، استقبال جمهوری اسلامی ایران را از هر گونه ابتکار عمل جریان های سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس جمهور از طریق توافق و تفاهم همه نیروهای سیاسی آن کشور اعلام داشت.

