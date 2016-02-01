استقبال ایران از تفاهم گروههای سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر اقتصاد و بازرگانی لبنان که به عنوان رئیس طرف لبنانی هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و لبنان به تهران سفر کرده است، با معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار، راههای گسترش رابطه دو کشور و آخرین تحولات منطقه به خصوص تحولات لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

«آلان حکیم» در این دیدار ضمن تبریک توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران، به جایگاه مهم کشورمان در منطقه اشاره و با تاکید بر لزوم ارتقای روابط اقتصادی دو کشور ابراز امیدواری کرد: با برگزاری هفتمین اجلاس کمیسیون همکاری های اقتصادی دو کشور مرحله جدیدی در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان آغاز شود.

امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه نیز با تشریح آخرین تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه اظهارداشت: ایران اهتمام خاصی به حل مشکلات کشورهای منطقه از جمله سوریه و لبنان دارد و در این راستا بر لزوم همکاری میان کشورها تاکید دارد.

وی ضمن حمایت از گسترش مناسبات همه جانبه تهران و بیروت، استقبال جمهوری اسلامی ایران را از هر گونه ابتکار عمل جریان های سیاسی لبنان برای انتخاب رئیس جمهور از طریق توافق و تفاهم همه نیروهای سیاسی آن کشور اعلام داشت.