سند راهبردی ساماندهی بازار سبزه‌ میدان همدان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی شامگاه دوشنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان همدان بابیان اینکه بهبود سلامت جوامع انسانی یکی از اصول سلامت پایدار است، بیان داشت: سلامت در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در ادامه به شهر همدان به‌عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین اشاره کرد و افزود: وجود برخی فضاها و محیط‌ها در شهر همدان زیبنده پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین نیست.

فرماندار همدان بابیان اینکه برخی کارکردها در همدان دچار اختلال شده است، بیان داشت: به‌طور مثال میدان امام همدان که سبقه تاریخی دارد در ساعاتی از شبانه‌روز تبدیل به محلی برای حضور دست‌فروشان می‌شود و اختلال و بی‌نظمی را در آن می‌توان مشاهده کرد.

تعالی در این خصوص اظهار داشت: بازار سبزه‌میدان شهر همدان نیز به‌عنوان محلی برای عرضه مواد غذایی و پروتئینی و سبزی‌ها دارای شرایط نامناسب بهداشتی است که به لحاظ دسترسی آسان مردم به این منطقه عرضه مواد غذایی در آن انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شرایط نامناسب بهداشت این منطقه بارها مطرح‌شده است گفت: رسیدگی به این منطقه به‌طور موردی انجام‌شده است.

فرماندار همدان در مورد شرایط نامناسب بازار سبزه‌میدان شهر همدان ادامه داد: سرازیر شدن پسماند فاضلاب، نبود زیرساخت مناسب و وضعیت غیربهداشتی عرضه مواد غذایی وضعیت نابسامانی را در این منطقه ایجاد کرده است.

تعالی اضافه کرد: وجود چنین شرایطی در این قسمت از شهر همدان در زمان حضور گردشگر در شهر چهره نامناسبی را ایجاد کرده که زیبنده همدان نیست.

وی در ادامه بیان داشت: باوجود شرایط غیربهداشتی و نامناسب در بازار سبزه‌میدان همدان قرار بر این شد که سند راهبردی برای ساماندهی سبزه‌میدان تهیه شود که این مهم انجام شد.

فرماندار همدان با تأکید بر اینکه شهرداری همدان محور انجام سند راهبردی ساماندهی بازار سبزه‌میدان است، گفت: همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در این مورد ضروری بوده تا شاهد ساماندهی هر چه سریع‌تر بازار سبزه‌میدان باشیم.

تعالی در خصوص شرایط نامناسب بازار سبزه‌میدان همدان اظهار داشت: دفع غیر بهداشتی پسآب حاصل از شستشوی مغازه‌ها، ناکارآمد بودن سیستم جمع‌آوری فاضلاب در این منطقه، نگهداری غیربهداشتی و غیراصولی مواد غذایی در آنجا و رعایت نکردن ضوابط نگهداری مواد غذایی همه باعث تشدید شرایط نابسامان بازار سبزه‌میدان شده است.

وی بابیان این موضوع که مواد غذایی مانند کله‌پاچه و سایر مواد در بسته بندی‌های غیربهداشتی در بازار سبزه‌میدان عرضه می‌شود، عنوان کرد: پوشش نامناسب کف معبر، تنوع و تعدد واحدهای صنفی در آن منطقه، تراکم جمعیت در بازار سبزه‌میدان و ایجاد بی‌نظمی ترافیکی در آن قسمت از خیابان و وجود جوندگان در کنار مغازه‌های عرضه مواد پروتئینی ازجمله مشکلات موجود در بازار سبزه‌میدان شهر همدان است.

تعالی بیان داشت: راه‌حل‌های مختلف برای ساماندهی سبزه‌میدان همدان در سند راهبردی آن ارائه‌شده است.