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۱۲ بهمن ۱۳۹۴، ۲۱:۱۶

مربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز:

شهرداری تبریز برای بقا می جنگد/ بازی بدون تماشاگر به نفع ما بود

شهرداری تبریز برای بقا می جنگد/ بازی بدون تماشاگر به نفع ما بود

گرگان - مربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز با بیان اینکه این تیم برای بقا در لیگ تلاش می کند درباره محرومیت تماشاگران گرگانی گفت: حضور نداشتن تماشاگران در این بازی بود سود ما بود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آفتابی شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم بسکتبال شهرداری تبریز در مقابل شهرداری گرگان اظهار کرد: با وجود اینکه سه بازیکن ما آسیب دیده بودند و به گرگان نیامدند بازی قابل قبولی ارائه دادیم و تا سه کوارتر اول بازی پایاپایی به نمایش گذاشتیم.

آفتابی افزود: در کوارتر آخر خستگی بدنی و تعداد خطاهای زیاد بازیکنان موجب شد آمار گلزنی پایین بیاید اما در مجموع از تلاش همه بازیکنان راضی هستم و این پیروزی را به تیم شهرداری گرگان تبریک می گویم.

وی درباره محرومیت تماشاگران گرگانی تصریح کرد: بازی بدون تماشاگر برای ما خیلی خوب و به سودمان بود زیرا فشاری از بابت تماشاگران را احساس نمی کردیم!

وی افزود: به هرحال این تصمیمی بوده که فدراسیون گرفته و من این برد را به تماشاگران گرگانی که از خانه بازی را تماشا کردند تبریک می گویم.

مربی تیم بسکتبال شهرداری تبریز درباره غیبت بهزاد افرادی سرمربی تیم تبریزی در گرگان گفت: آقای افرادی به علت کسالتی که داشت ترجیح داد استراحت کند و در بازی بعدی حضور خواهد داشت.

آفتابی درباره اینکه آیا شهرداری تبریز در لیگ باقی خواهند ماند یا خیر؟ گفت: ما برای بقا تلاش می کنیم و اگر خدا بخواهد در لیگ خواهیم ماند.

گفتنی است؛ از هفته بیست و چهارم رقابت های لیگ برتر تیم شهرداری گرگان با نتیجه ۸۹ بر ۷۹ از سد شهرداری تبریز گذشت.

کد مطلب 3039714

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