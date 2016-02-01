به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب استان قم، عبدالحمید توکلی بینا با تبریک ایامالله دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی در بخش آب و فاضلاب شاهد پیشرفتهای بسیار زیاد کمی و کیفی بودیم.
وی با بیان اینکه انشعابات آب در قم پس از انقلاب چهار برابر شد، گفت: شبکه آبرسانی نیز بیش از هزار و ۱۰۰ کیلومتر از ابتدای انقلاب تا کنون افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم همچنین گفت: در حالی که تا قبل از انقلاب تأسیسات فاضلاب در شهر قم وجود نداشت در حال حاضر سه تصفیهخانه فاضلاب و هزار کیلومتر شبکه جمعآوری فاضلاب در قم فعال است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان عملیات اجرایی خطوط انتقال و اصلی فاضلاب به طول بیش از ۱۸ کیلومتر و تصفیهخانه شماره سه فاضلاب قم یادآور شد: این تصفیهخانه که در تراز پیشرفتهترین تصفیهخانههای فاضلاب دنیا قرار دارد هفته آینده با حضور معاون اول رئیسجمهور افتتاح خواهد شد.
توکلی بینا ظرفیت تصفیهخانه فاضلاب شماره سه قم را ۲۵۰ هزار نفر و تصفیه لجن با ظرفیت ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: این تصفیهخانه که پیشرفتهترین و مدرنترین تصفیهخانه فاضلاب کشور نیز به شمار میرود با اعتباری بالغ بر هزار و ۳۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی تولید برق از گاز حاصل از لجن را از ویژگیهای بارز این تصفیهخانه عنوان کرد و گفت: ۱.۲ مگاوات برق در این تصفیهخانه تولید میشود که میتواند ۷۰ درصد برق موردنیاز تصفیهخانه را تأمین کند.
افتتاح پیشرفتهترین مجموعه آزمایشگاهی آب و فاضلاب کشور
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم بیان اینکه مرکز کنترل کیفیت بهداشت آب و فاضلاب استان آماده بهرهبرداری است، ابراز کرد: این مرکز نیز پیشرفتهترین مجموعه آزمایشگاهی کشور در بخش آب و فاضلاب به شمار میرود که هفته آینده افتتاح خواهد شد.
وی همچنین از افتتاح مرکز پایش و راهبری هوشمند و آنلاین شبکه و تأسیسات آب و فاضلاب خبر داد و گفت: قم نخستین استان کشور است که این مرکز را در تراز کشورهای توسعه یافته و مطابق با استانداردهای بینالمللی طراحی و راهاندازی کرده است.
توکلی بینا اظهار داشت: با راهاندازی این مرکز تمام شهرهای استان به صورت هوشمند از دور قابل سنجش و کنترل هستند که افتخارات فنی و مهندسی آبفای قم به شمار میرود.
نظر شما