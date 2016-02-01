به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نود ضمن بررسی مسابقات برگزار شده هفته هجدهم، به علی دایی اختصاص داشت. به مناسبت تولد علی دایی، گفتگوی ویژه ای با بازیکن پیشین تیم ملی انجام شده بود و حتی نظرسنجی این برنامه به وی اختصاص داشت. نظرسنجی این هفته مربوط به خاطره انگیزترین تصویر از علی دایی بود که ۶ گزینه انتخاب به عنوان بازیکن برتر آسیا، بازی با طححال پاره شده مقابل بحرین، پاس گل به خداداد عزیزی در بازی با استرالیا، درخشش در لیگ قهرمانان اروپا، زدن چهار گل به کره جنوبی، گل به کویت در بازی ایران و کویت برای آن انتخاب شده بود.

فردوسی پور در ابتدای برنامه اعلام کرد که به خاطر برنامه «هفت» مدت زمان «نود» کمتر از هفته های پیش خواهد بود. در ابتدا، چند بازی از هفته هجدهم لیگ برتر پخش شد و سپس گفتگوی ضبط شده دایی در چهار بخش مجزا روی آنتن رفت.

علی دایی در این گفتگوی جذاب اعلام کرد که در سال ۱۳۶۶ در دانشگاه شریف قبول شده بود ولی به خاطر پوشیدن شلوار جین و کاپشن او را رد کردند. او همچنین گفت که ابتدا در پست دفاع راست و در تیم استقلال اردبیل بازی می کرده است. بخش احساسی این گفتگو زمانی بود که دایی درباره پدر و مادرش صحبت می کرد. دایی که با احترام زیادی از پدرش یاد می کرد، لحظه‌ای بغض کرد و اشک ریخت.

بررسی وضعیت ورزشگاه های امام رضا و شهید کاظمی که اخیرا به استقلال و پرسپولیس داده شد، یکی از بخشهای برنامه نود بود. این دو ورزشگاه از داشتن برخی امکانات بی بهره است که انتقاد بازیکنان تیم های پایه و مسئولان دو باشگاه را در پی داشت. یکی از مسئولان ورزشگاه شهید کاظمی وجود معتادان اطراف ورزشگاه را مشکل اصلی آن دانست و گفت: پشت ورزشگاه ۲ هزار معتاد وجود دارد!

در بخش پایانی برنامه تصاویری از بازی تیم نساجی در لیگ دسته اول و حرکات مشکوک دروازه بان این تیم نشان داده شد که به نظر می رسید این دروازه بان گلهای با برنامه ای دریافت می کند!

طبق اعلام فردوسی پور، ۴۲ درصد شرکت کنندگان در برنامه نود پاس گل علی دایی به خداداد عزیزی را خاطره انگیزترین تصویر دایی در دوران فوتبالش انتخاب کردند.