سفرا نمايندگان ايراني استقلال طلب و عزت مدار هستند/ تاكيد دولت نهم بر توسعه روابط تجاري با ديگر كشورهاست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، پرويز داودي كه صبح امروز در همايش سالانه سفيران و روساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي جهان در محل تالار آيت الله كاشاني وزارت خارجه سخن مي گفت با اشاره به لزوم گسترش روابط اقتصادي ميان ايران و ديگر كشورهاي جهان، اظهار داشت : دولت نهم تاكيد فراواني بر توسعه روابط تجاري با ديگر كشورها دارد.

معاون اول رئيس جمهور افزود : گسترش روابط با كشورهاي منطقه و اسلامي در اولويت قرار دارد كه در اين ميان روابط اقتصادي از جايگاه ويژه اي برخوردار است كه در همين راستا سياست ها و راهكارهاي مختلفي در دولت به تصويب رسيده است. البته نگاهي ويژه به افريقا نيز مد نظر است كه با كمك معاون اجرايي رئيس جمهور و وزارت خارجه محقق خواهد شد.

داودي با بيان اينكه در صورت ايجاد روابط مستحكم اقتصادي با ديگر كشورها، تعاملات سياسي نيز قوي تر خواهد شد، اضافه كرد: البته تحكيم تعاملات سياسي بر روي افزايش همكاريهاي اقتصادي نيز تاثير مستقيم دارد كه در اينصورت، روابط دوجانبه با نوسانات كوتاه مدت و جزئي دچار خلل نمي شود و شاهد صلحي مبتني بر عدالت در جهان خواهيم بود.

وي با تشريح انواع مراودات اقتصادي ميان ايران و ديگر كشورها همانند سرمايه گذاري و ارائه كالا و خدمات، افزود : بايد همه اين اقدامات در رشد و توسعه كشور تاثيرگذار باشد.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به فعاليت 64 كميسيون مشترك ميان ايران و ديگر كشورهاي جهان گفت : بايد از ويژگي هاي سياسي و اجتماعي كشور به منظور گسترش روابط استفاده كنيم .

داودي ويژگي هاي سياسي كشور را مسائلي چون ولايت فقيه و قرابت دولت و مردم عنوان كرد و اظهار داشت : جامعه ما نيز سرشار از انسانهايي است كه تفكري استقلال طلبانه دارند و روحيه بيداري، استقامت و اعتقاد به حفظ كرامت و عزت در همه آنها به چشم مي خورد كه اين صفات بايد هميشه مدنظر رفتار ما باشند.

وي ذكر مزيت هاي كشورمان همچون وجود نفت و گاز فراوان و طول عمر فراوان اين ذخاير، معادن سرشار، انسانهاي باهوش و متخصص و منابع طبيعي در سراسر كشور، متذكر شد: بر اساس همين قابليت ها، اعتقاد داريم كه دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله امكانپذير است كه اين موضوع را از عكس العمل قدرتهاي بزرگ نيز قابل درك است.

معاون اول رئيس جمهور گفت : متاسفانه اكثر رشد كشور از طريق فروش ثروت ها همچون منابع طبيعي بوده است در حاليكه مي توانستيم با استفاده از نيروي انساني ، ارزش افزوده آنرا بالا برده و از اين طريق درآمد بيشتري كسب كنيم.

پرويز داودي نرخ بيكاري در كشور را حدود 11 درصد اعلام كرد و گفت : اما به علت توزيع نامتوازن اين موضوع در كشور و عدم استفاده كامل از ظرفيت هاي كشور، دولت مصمم است تا هرچه سريعتر در اين خصوص تصميمات اساسي و سريع اتخاذ كند.

وي از سفرا و نمايندگان كشور در خارج از كشور خواست تا از همه توان خود در راستاي جذب سرمايه گذاري استفاده كنند.

معاون اول رئيس جمهور افزود : در بودجه عمراني سال آينده پيش بيني 70 درصد رشد شده بود كه با عدم تحقق آن نيز سعي داريم تحرك لازم در كشور را ايجاد كنيم.

داودي وجود نزديك به 90 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي را نيز يكي ديگر از پتانسيل هاي موجود در راه توسعه كشور دانست و نظر دولت را استفاده صحيح از اين اعتبارات با توجه به لزوم حفظ مديريت اقتصادي بانكها اعلام كرد.

به گزارش مهر، معاون اول رئيس جمهور در ادامه، انتظارات خود از نمايندگان كشور در خارج از مرزها را اينگونه عنوان كرد : شما به عنوان نمايندگان اين ملت و دولت در خارج از كشور حضور داريد و بايد با شناسايي نقاط ضعف و قوت كشور در زمينه هاي مختلف، راه هاي افزايش تعاملات و مراودات را فراهم سازيد.

وي توجه به موضوع پيگيري را از جمله خصوصيات بارز دولت نهم دانست و گفت : اين توجه در كشور سابقه نداشته است و ما پيگيري را حتي به صورت روزانه در سرلوحه كارهاي خود قرار داده ايم.

داودي از نمايندگان كشور در سراسر دنيا خواست تا به ايرانيان مقيم آن كشورها توجه بيشتري داشته باشند و تاكيد كرد : آنها علاقه بسياري به كشورشان دارند و ما نيز آنها را پاره هاي تن ايران مي دانيم.

معاون اول رئيس جمهور اضافه كرد : اگر اين مشكلات برطرف شود، انگيزه هاي آنها براي كمك به كشور دوچندان خواهد شد.

داودي در پايان سخنان خود از سفراي كشورهاي اسلامي نيز خواست تا با افزايش سطح همكاريها و تعميق موضوعاتي چون ايجاد بازار و پول مشترك اسلامي، توان اقتصادي و در نتيجه تاثيرگذاري كشورهاي اسلامي در معادلات جهاني را افزايش دهند.