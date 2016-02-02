به گزارش خبرنگار مهر، محمود رنگرز شامگاه دوشنبه در نشست مدیران و مسئولان مؤسسات قرآنی زنجان در محل اتحادیه موسسات قرآنی استان افزود: در حال حاضر ۳۴ موسسه قرآنی در استان زنجان فعال است.

وی تعداد خانه‌های قرآنی فعال در روستاهای استان زنجان را ۴۸ خانه قرآنی عنوان کرد.

رئیس اتحادیه موسسات قرآنی استان زنجان با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در حوزه قرآن نیاز به فرهنگسازی دارد، افزود:فرهنگ سازی در حوزه قرآن باعث مشارکت خیرین می شود.

رنگرز نقش رسانه ها را در تبیین فعالیت های قرآنی بسیار موثر دانست، تاکید کرد: باید رسانه ها با جدیت در این عرصه ورود پیدا کنند.

وی تصریح کرد: نبود تخصص لازم در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و نبود بیمه از مشکلات حوزه مؤسسات قرآنی است که باید یک سازوکار مشخص برای یادگیری قرآن وجود داشته است.

رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان عدم وجود سازوکار مشخص در ارائه مجوز برای مؤسسات را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: عدم وجود مکانیزم جامع برای فعالیت و عملکرد مؤسسات نیز از دیگر مشکلاتی است که موجب بروز تناقض‌هایی در فعالیت این مراکز قرآنی می‌شود.

رنگرز فعالیت مؤسسات قرآنی استان زنجان را از نظر کیفی و کمی مطلوب ارزیابی کرد.

وی به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف توسط مؤسسات و خانه‌های قرآنی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این دوره ها در طول سال برگزار می شود و در این میان مهم‌ترین هدف از فعالیت این مؤسسات ترویج فعالیت‌های قرآنی در جامعه است.

رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی استان زنجان بر استفاده از ظرفیت خیرین در زمینه فعالیت‌های قرانی اشاره کرد و یاد آورشد: در این راستا سازمان اوقاف ظرفیت مناسبی دارد که باید از ظرفیت این سازمان استفاده شود.