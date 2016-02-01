به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، سوریه از دولت ترکیه خواست از نقض حاکمیت ملی سوریه دست برداشته و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.

یک منبع رسمی در وزارت خارجه سوریه گفت: توپخانه ارتش ترکیه منطقه جبل عطیره در حومه شمالی لاذقیه را هدف قرار داد که در پی آن چندین شهروند سوری زخمی شدند.

وی با اعلام اینکه دولت سوریه این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی و جنایت در حق شهروندان سوری می داند از ترکیه خواست نقض حاکمیت ملی سوریه را متوقف کرده و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.

وی همچنین با درخواست از جامعه بین المللی برای اعمال فشار به دولت ترکیه به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد برای توقف این جنایات و محترم شمردن قوانین و معاهدات بین المللی اظهار داشت که دولت سوریه حق خود را برای واکنش به این اقدام با بکارگیری تمام وسایل موجود محفوظ می داند.

لازم به ذکر است که ارتش ترکیه یک منطقه مرزی در ریف شمالی لاذقیه را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داده است که در پی آن یک سرباز سوری کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند. ترکیه در حالی این اقدامات تجاوزگرانه را انجام می دهد که بارها از نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌های روسیه انتقاد کرده است.