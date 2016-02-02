به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی شامگاه دوشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران گفت: ۲۰ کمیته مرکزی گرامیداشت دهه فجر در مرکز استان فعالیت می کند که تبیین دست آوردهای انقلاب اسلامی مهمترین وظایف این کمیته ها در زمینه های مختلف است.

معاون استاندار همچنین با اشاره به شرایط ایران در جهان تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی از ثبات و جایگاه بسیار بالایی در جهان برخوردار است.

محمدی افزود: اقتدار نظام بسیار افزایش یافته و جمهوری اسلامی نقش تاثیرگذاری در تصمیمات و معادلات بین الملی دارد.

وی با اشاره به برگزاری دو انتخابات پیش رو در اسفندماه سال جاری اظهار داشت: این دو انتخابات برنشاط مردم خواهد افزود و تاثیر زیادی بر افزایش اقتدار کشور خواهد داشت.

محمدی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آسیبهای اجتماعی در استان اظهار کرد: خودکشی و طلاق از مهمترین آسیبهای اجتماعی استان هستند.

وی بیان داشت: کارهای میدانی و تحقیقاتی برای ریشه یابی این معضلات در دست انجام است.

محمدی وضعیت این استان در آمار طلاق را به نسبت دیگر استانها مظلوب دانست و افزود: با این حال پدیده طلاق در استان از شتاب زیادی برخوردار است و این نگران کننده خواهد بود.