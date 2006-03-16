واكنش رايس به يورش صهيونيستها به زندان اريحا

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين اولين اظهارنظركاندوليزارايس وزيرامورخارجه آمريكا اززمان تهاجم وحشيانه وگسترده ارتش اشغالگر قدس به زندان اريحا محسوب مي شود.

ارتش اشغالگر قدس اندكي پس ازخروج نگهبانان آمريكايي و انگليس اززندان اريحا با چراغ سبزلندن و واشنگتن به اين زندان حمله برد و شماري از اسيران فلسطيني را به خاك و خون كشيد.

وزير امورخارجه آمريكا كه سرگرم سفر به استراليا است، گفت : به موجب توافقنامه امضا شده بين آمريكا، انگليس، اسرائيل و فلسطين در سال 2002 مسئوليت امنيت زندان برعهده نيروهاي امنيتي فلسطين مي باشد.

وي افزود : نقش ناظران آمريكايي و انگليسي صرفا به نظارت بر زندانيان بوده است .

كاندوليزارايس در كنفرانس خبري گفت : ناظران آمريكايي و انگليسي براي ايفاي نقششان با مشكلات فزاينده اي روبرو بودند و ما ازامنيت جان آنها بيش ازپيش نگران بوديم .

وي با ادعاي اينكه مسئولان آمريكايي ازبيش از يك سال گذشته نگراني خود را به مقامات فلسطيني ابرازداشتند، اما نگرانيها بيش ازپيش افزايش يافت، عنوان كرد: هشتم مارس گذشته به فلسطينيان نامه اي داده شد و ما درآن اعلام كرديم ديگر نمي توانيم اين وضع را تحمل كنيم .

رايس ادامه داد: اين نقش آمريكا و انگليس بود نه بيشتر و نه كمتر.

وزير امورخارجه آمريكا تصريح كرد: من مي خواهم كاملا روشن كنم كه نقش آمريكا و انگليس صرفا اطلاع دادن به طرفهاي درگير بود كما اينكه در توافقنامه امضا شده در سال 2002 تاكيد مي كند كه ناظران نمي توانند درموضع خودشان در زندان باقي بمانند و آنها به زودي خواهند رفت.

وي در پايان پس ازحمله ددمنشانه صهيونيستها به زندان اريحا و سركوب و به خاك و خون كشيدن اسيران فلسطيني خواستار آرامش و خويشتنداري طرفين درگير شد.