به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، هیات سازمان ملل در عراق روز دوشنبه با اعلام اینکه در جریان حوادث تروریستی و خشونت بار عراق طی ماه ژانویه گذشته ۸۴۹ عراقی کشته و ۱۴۵۰ نفر دیگر زخمی شده اند نسبت به بالا بودن این آمار ابراز تاسف نمود.

هیات سازمان ملل در عراق اعلام کرد که در ماه ژانویه ۲۰۱۶ میلادی ۸۴۹ عراقی در جریان اقدامات تروریستی و خشونت بار و درگیری های مسلحانه در این کشور کشته شده و ۱۴۵۰ نفر نیز طی این مدت زخمی شدند.

این هیات در بیانیه خود شمار کشته شدگان غیرنظامی در این مدت را ۴۹۰ نفر و آمار زخمی های غیرنظامیان را نیز ۱۱۵۷ نفر اعلام کرد. بر اساس اعلام هیات سازمان ملل در عراق به استثنای عملیات الانبار، ۳۵۹ نفر از نیروهای امنیتی عراق شامل نیروهای ویژه، پیشمرگه و گروه های مردمی که در کنار ارتش عراق می جنگند نیز در این مدت کشته شده و ۲۹۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

بنا بر بیانیه هیات سازمان ملل در عراق استان بغداد با مجموع ۱۰۸۴ قربانی شامل ۲۹۹ کشته و ۷۸۵ زخمی بیشترین تلفات بشری را در این مدت متحمل شده است. ضمن اینکه در استان دیالی نیز ۶۱ نفر کشته و ۷۹نفر دیگز نیز زخمی شدند. استان نینوا با ۵۵ کشته و ۲۴ زخمی در ردیف بعدی قرار گرفته و در کرکوک نیز ۱۲ نفر کشته و ۳ نفر زخمی شدند. طی این مدت در صلاح الدین نیز دو نفر کشته و ۱۴ نفر زخمی شدند.

هیات سازمان ملل در عراق همچنین اعلام کرد که طی ژانویه ۲۰۱۶ میلادی ۳۰۴ نفر نیز در استان الانبار قربانی اقدامات خشونت بار و تروریستی شدند که از این بین ۵۶ نفر کشته و ۲۴۸ نفر دیگر زخمی شده اند.

«یان کوبیش» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق از تعداد بالای قربانیان اقدامات خشونت بار و تروریستی در عراق و ادامه این روند ابراز تاسف نمود بویژه اینکه تعداد مجروحان غیرنظامی طی ماه ژانویه در مقایسه با ماه پیش از آن افزایش شدیدی داشته است.