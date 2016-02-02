به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مارکوس پاپادوپولوس» سردبیر مجله «Politics First» در گفتگو با این شبکه از عللی که ممکن است در پشت پرده اقدام آنکارا برای بمباران اراضی سوریه وجود داشته باشد پرده برداشت.

پاپادوپولوس با طرح این سوال که چرا ترک ها اراضی سوریه را مورد بمباران قرار می دهند، گفت: من اعتقاد دارم که این اقدام چندین علت دارد. ارتش سوریه با حمایت جنگنده های روسی طی ماه های گذشته پیشرفت سریعی در مرزهای ترکیه و سوریه داشته و مناطق تحت سیطره گروه های تروریستی مثل داعش و جبهه النصره در این مناطق را آزاد کرده است.

وی همچنین تصریح کرد که دولت ترکیه قصد دارد با بمباران مناطق سوری که واحدهای ارتش سوریه و عناصر دفاع مردمی کردها در آن حضور دارند این نیروها را ترسانده و مانع از اقدام آنها برای آزادسازی مناطق سوری شود.

پاپادوپولوس تحریک آمیز بودن بمباران اراضی سوریه توسط ترکیه را بعید ندانسته و گفت: شاید ترکیه می خواهد با این کار نیروهای سوریه را نسبت به واکنش و اقدام مشابه تحریک کند و از این امر به عنوان بهانه ای برای آغاز دخالت نظامی در سوریه استفاده نماید.

لازم به ذکر است که ارتش ترکیه بتازگی یک منطقه مرزی در ریف شمالی لاذقیه را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد که در پی آن یک سرباز سوری کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شدند. سوریه در واکنش به این اقدام از دولت ترکیه خواست از نقض حاکمیت ملی سوریه دست برداشته و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.

سوریه همچنین از جامعه بین المللی خواست برای توقف اقدامات آنکارا که نقض حاکمیت سوریه بشمار می رود به این کشور فشار بیاورند.