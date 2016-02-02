بررسی بهترین روش های بازیابی اجساد کشته شدگان در لوگانسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در کی یف، ماریا دولورس مورسیلو مِندِز، از کارشناسان پزشکی قانونی کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت: «وقتی مردم در جریان درگیری های مسلحانه می میرند، جسد آنها باید پیدا، بازیابی و تعیین هویت شود. گرچه تعیین هویت آخرین گام در این روند پیچیده است اما اهمیت بالایی دارد، چرا که این کار نه فقط به خانواده ها اجازه می دهد از سرنوشت عزیزان خود مطلع شوند، بلکه همچنین به آنان کمک می کند تا با غم و اندوه خود کنار بیایند.»

کارشناسان و بازجویانی از سازمان های محلی که در زمینه جستجو، جمع آوری، آزمایش و تعیین هویت اجساد فعالند، در این میزگرد شرکت کردند. شرکت کنندگان توضیح دادند که چگونه کار خود را انجام می دهند و در این راه با چه چالش های خاصی روبرو هستند. همچنین یک بحث دقیق فنی و کارشناسی در رابطه با طرز رفتار مناسب با اجساد انجام شد.

نشست لوگانسک نقطه پایانی است بر یک سری میزگرد که در کی یف، دنپروپتروفسک و دونتسک برگزار شدند. به دلیل درگیری مسلحانه در شرق اوکراین بیش از هزار نفر همچنان مفقود هستند و کمیته بین المللی صلیب سرخ در روند جستجو به خانواده های آنان کمک می کند.

این سازمان همچنین در دو طرف خط مقدم درگیری کمک های آموزشی و فنی لازم را به سازمان های پزشکی قانونی و سازمان های غیردولتی که مسئول جستجو، بازیابی و تعیین هویت بقایای انسانی هستند، ارائه می دهد.