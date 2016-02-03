محمدرضا نجفی‌منش در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: ایران چندین شرط را برای خودروسازان خارجی قرار داده که اگر بخواهند با خودروسازان داخلی شراکت کنند، حتما باید آن را بپذیرند. بر این اساس برای تولید خودرو در کشور، باید حداقل ساخت داخل ۴۰ درصد درنظر گرفته شده و ظرف مدت مشخصی به ۸۰ درصد برسد.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مبنای همکاری مشترک خودروسازان خارجی با ایرانی‌ها نباید بر مبنای واردات CKD باشد بلکه حتما باید ساخت خودرو به مفهوم واقعی در کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس حداقل ۳۰ درصد از محصولاتی که در ایران تولید می شود، باید به بازارهای جهانی صادر شود و از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قراردادهای خارجی خودرو شرط کرده است که سرمایه‌گذاری برای ورود دانش فنی به کشور باید صورت گیرد.

به گفته نجفی‌منش، هر شرکت یا کشوری این شرایط را بپذیرد، از نظر ایران واجد شرایط برای همکاری است و ما فرش قرمز هم برایش پهن می‌کنیم.

وی در خصوص مذاکره با خودروسازان آمریکایی نیز گفت: هیچ مذاکره‌ای با خودروسازان آمریکایی در جریان نیست و برای کشورهای آسیایی نیز این شرایط عمومی را قرار داده‌ایم که اگر آن را بپذیرند، حاضر به همکاری با آنها هم هستیم.

نجفی‌منش در ادامه در خصوص قرارداد پژو که در سفر اخیر رئیس‌جمهور به امضا رسید، گفت: پژو تمام شروط ایران را پذیرفته و هم قرار است داخلی‌سازی قطعات را صورت دهد و هم پذیرفته که صادرات را بپذیرد، حتی در مورد صادرات، پژو این قید را هم گذاشته که اگر صادرات کمتر از میزان مشخص شده در قرارداد باشد، به همان میزان تولید هم کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: پژو هم در بازار ایران منفعت دارد و در این بازار هم آنها سود می‌برد و هم ما منتفع می‌شوند؛ همه این منافع به صورت مشترک دیده شده است؛ در نهایت قرارداد به نحوی انجام پذیرفته است که ایران‌خودرو هم به عنوان طرف ایرانی، منافع خود را از اجرای این پروژه تولید مشترک ببرد.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: پژو به ایران غرامت می‌پردازد و خسارت نیز جبران شده است، بنابراین پژو تمام شروطی را که ایران گذاشته، پذیرفته است و قرار هم هست رقمی که به عنوان خسارت پرداخت شده است، به طور کامل به ایران پرداخت شود.