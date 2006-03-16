ليبي نخستين توافقنامه همكاري هسته اي را با فرانسه امضا كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري "شين هوا"، "معتوق معتوق" وزير اموردولتي ليبي در مراسم امضاي موافقنامه همكاري با دولت فرانسه اظهار داشت: اين توافقنامه بيانگر يك جهش كيفي در روابط دو كشور است و ثابت مي كند كه ليبي سلاح هاي كشتار جمعي خود را به سلاح هاي سازنده تغيير داده است.

معتوق در ادامه خاطرنشان كرد: ليبي در حال بهره برداري از تصميم سرنوشت ساز خود در سال 2003 ميلادي در زمينه خلاصي از قيد وبند سلاح هاي كشتار جمعي است.

وي در ادامه اظهار اميدواري كرد كه اين توافقنامه آنها را قادر به توسعه همكاري با كشورهاي ديگر در زمينه برنامه هاي صلح آميز هسته اي بنمايد.

وزير امور دولتي ليبي خاطرنشان كرد: ما به جهانيان مي گوييم كه به سوي توسعه فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز در حركت هستيم.

در همين حال، "آلن بوگا" عضو كميسيون انرژي اتمي فرانسه نيز در اين مراسم تاكيد كرد: پس از تصميم شجاعانه ليبي براي دست كشيدن از سلاح هاي كشتار جمعي، دولت پاريس موفق به امضاي اين توافقنامه شد و اين بايد براي ديگران سرمشقي باشد.

پروتكل امضاء شده بين ليبي و فرانسه در زمينه تحقيقات و فناوري هسته اي در بخش هاي پزشكي و كشاورزي است.

آمريكا و كشورهاي غربي در ازاي برچيدن برنامه هسته اي ليبي به "معمر قذافي" رهبر اين كشور وعده كمك هاي اقتصادي، بازگشت به عرصه بين المللي و سرمايه گذاري در اين كشور را داده بودند، اما هنوز به هيچ كدام از اين وعده هاي خود عمل نكرده اند تا جايي كه قذافي از پشت پا زدن غربي ها به وعده هايشان به شدت گله كرده است.

لازم يه يادآوري است كه تاكنون روساي دولت هاي انگليس، كانادا، آلمان، فرانسه و ايتاليا از ليبي ديدار كرده اند.