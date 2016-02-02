به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه مراسم تشییع پیکر امیرسرلشگر محمد سلیمی که صبح امروز در جمع خبرنگاران برگزار شد، در خصوص هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان اظهار داشت: به نظر من هر نوع ایجاد التهاب در جامعه می‌تواند زمینه بهم خوردن آرامش جامعه را فراهم کند.

وی افزود: در آستانه انتخابات، آرامش جامعه باید حفظ شود و از بروز هر گونه احساسات و رفتار غیرعقلانی باید جلوگیری کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حادثه تلخ فتنه ۸۸ را کسی از یاد نبرده است، افزود: با همین التهابات بود که آرامش جامعه بهم خورد؛ همه چیز باید به شکل قانونی پیش برود.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: نخبگان کشور و فعالان سیاسی دست به دست هم بدهند تا آرامش جامعه حفظ شود.