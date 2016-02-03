خبرگزاری مهر، گروه استانها: صنعت گردشگری در جهان طی دهه های اخیر توسعه فراوانی یافته است و بسیاری از کشورها از این راه توانستهاند وضعیت خود را بهبود ببخشند و از مشکلاتی مانند بیکاری و کمبود درآمد ارزی بکاهند.
با این وجود، فناوری اطلاعات گردشگری در ایران بسیار بیبرنامه عمل کرده و نتوانسته چرخ خود را در این مدار با سرعت لازم به گردش درآورد و از منافع این تکنولوژی جهانی جهت بسترسازی آینده و توسعه خود چنان که شایسته است بهره جوید. تلفیق دو پدیده گردشگری و فناوری اطلاعات که امروزه از فعالیتهای مهم جهان در ایجاد درآمد به شمار میآید، به لحاظ خلق فرصتهای شغلی در ایران رونق چندانی نداشته که ضعف بزرگی به شمار میآید.
استان مرکزی در بیشتر شهرهای خود به واسطه ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، صنعتی، طبیعی و مذهبی دارای ظرفیتهای گردشگری بسیاری است، ظرفیتهایی که اگر کمی مورد توجه قرار گرفته و به مردم معرفی شوند استان مرکزی را به مقصد خوبی برای گردشگران و علاقمندان به جاذبههای گردشگری بخشهای مختلف تبدیل خواهد کرد.
در این استان تنوع ظرفیتهای گردشگری از صنعتی گرفته تا طبیعی و از تاریخی تا فرهنگی و مذهبی، همه حکایت از تکمیل بودن کلکسیون گردشگری مرکزی دارند. از بازار تاریخی شهر اراک تا بیت قدیمی بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در خمین، همچنین سرچشمه و دهکده گل و گیاه شهر محلات تا شهر تاریخی نراق زبان گویای ظرفیتهای گردشگری شهری در مرکزی هستند.
ظرفیتهایی که امروز حتی در میان برخی مردم استان مرکزی هم غریباند چه برسد به گردشگرانی که قرار است از خارج استان برای بازدید از این جاذبهها به استان سفر کنند.
تحرک گردشگری عامل رشد توان اقتصادی شهرها
محمد ابراهیمی، کارشناس گردشگری در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد ضرورت توسعه گردشگری شهری در استان مرکزی گفت: نواحی شهری به علت آنکه در کنار تاریخی و فرهنگی جذابیتهای دیگری نیز دارند مقاصد گردشگری مهمی به شمار میآیند
وی افزود: شهرها معمولاً جاذبههای متنوع و بزرگی شامل موزهها، بناهای یادبود، سالنهای تئاتر، استادیومهای ورزشی، پارکها، شهر بازی، مراکز خرید، مناطقی با معماری تاریخی و مکانهایی مربوط به حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که گردشگران را جذب میکند.
این کارشناس با بیان این که هتلها و سایر تسهیلات گردشگری بخشی تفکیکناپذیر از بافت شهری هستند که به مسافران تجاری و تفریحی خدمات میدهند ادامه داد: توان بازرگانی یک شهر نیز به گونهای نیرومند در جذابیت گردشگری، تحرک، جنب و جوش و آماده سازی فضا در مرکز و در اطراف شهر مؤثر است.
ابراهیمی تصریح کرد: یک شهر گردشگرپذیر برای موفقیت در پذیرش گردشگران باید ضمن برخورداری از سیمایی جذاب، دارای برخی عناصر نیرومند و رقابت آمیز در زمینه فرآوردههای جهانگردی باشد.
وجود ۸۵۰ جاذبه گردشگری ثبت ملی شده در استان مرکزی
سید محمد حسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این که آثار تاریخی و فرهنگی متعددی و متنوعی در استان مرکزی وجود دارد، اظهار داشت: لازم است این ظرفیتها در سایه ایده پردازیهای نو، خلاقیت در مدیریت و کاربریهای جذاب، بستر لازم برای ارائه ظرفیتهای فرهنگی استان را به علاقمندان حوزه گردشگری فراهم و زمینه اشتغالزایی در استان فراهم کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی دو هزار جاذبه گردشگری دارد که از مجموع این آثار ۸۵۰ اثر تاکنون در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
حسینی در ادامه با اشاره به موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی استان مرکزی گفت: این استان با قرار گرفتن در مسیر اصلی شمال به جنوب و غرب به شرق کشور، گنجینهای ارزشمند از جاذبههای فرهنگی، تاریخی و معنوی را در دل خود جای داده است.
وی افزود: وجود جاذبههای طبیعی از جمله غارها، سرابها و تالاب میقان، ۱۰ روستای هدف گردشگری، ۳۰ منطقه نمونه گردشگری، دهکده گل و گیاه در محلات، ظرفیتهای پرنده نگری در زیستگاههای طبیعی، کویر نوردی، مناطق آب گرم درمانی و دهها مزیت دیگر نشانگر آن است که استان مرکزی از ظرفیتهای مناسبی برای توسعه گردشگری برخوردار است که البته بهره گیری از این ظرفیتها نیازمند برنامه ریزی جامع نگر و حساب شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری استان مرکزی بیان داشت: ۱۷ اثر طبیعی، پنج آئین و اثر معنوی و ۷۸۷ اثر تاریخی شامل بنا و محوطه تاریخی در شهرهای استان مرکزی وجود دارد که موقعیت و پتانسیل خوبی را برای توسعه گردشگری شهری فراهم کرده است.
سیمای مناسب و متعادل شهری عامل جذب گردشگر به شهرها
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اراک نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سیمای شهری در جذب گردشگر گفت: یکی از عوامل مؤثر بر جذب گردشگران شهری و توسعه گردشگری شهری بهره گیری مناسب از سیمای شهری است.
فاطمه عسگری افزود: از دیگر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری شهری توجه به مبلمان و المانهای شهری است که مسئولان شهری باید بکوشند با استقرار مبلمان شهری زیبا فضایی شاد و دلچسب برای شهروندان ایجاد کرده ضمن این که تبدیل شهر به شهری زنده در شبها نیز میتواند از عوامل مؤثر بر جذب گردشگر شهری باشد.
وی با اظهار تأسف از بینظمی حاکم بر ساخت و سازهای شهری و بیتوجهی به نمای ساختمانها اظهار داشت: سازمان زیباسازی شهرداری اراک توجه به این مهم را در اولویت کاری خود قرار داده و میکوشد تا با اجرای طرح یکسانسازی نمای ساختمانهای مرکز شهر در آینده نزدیک، از نابسامانی موجود در این بخش کاسته و سیمای شهری را برای جذب گردشگران مساعدتر کند.
به نظر می رسد یکی از مهم ترین مولفه های جذب گردشگر در کنار بهره گیری از اطلاع رسانی گسترده و معرفی ظرفیت های تاریخی و گردشگری هر منطقه، برخورداری از وضعیت مناسب سیمای شهری به ویژه در مناطقی است که ظرفیت های جذب گردشگر را دارند و این مهم در سایه تعامل و برنامه ریزی جامع و چندجانبه دستگاه های مرتبط با این حوزه محقق می شود.
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