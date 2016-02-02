به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در صورت تصویب این لایحه، ساعت کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص (معلولیت شدید، فرزند زیر ۶ سال، همسر و فرزند معلول یا مبتلا به بیماری صعب‌العلاج و یا زنان سرپرست خانوار) به ۳۶ ساعت کاهش می‌یابد.

در جریان بررسی جزئیات این لایحه، کمیسیون اجتماعی تبصره‌ای را به لایحه دولت اضافه کرده بود که بر اساس آن به منظور تامین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، هر گونه اخراج، جابه‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع می‌شود. دولت مخالف این تبصره بود.

بازگشت به لایحه دولت در ماده واحده لایحه به تصویب نرسید و نمایندگان با رای خود خواستار ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی شدند.