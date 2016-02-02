مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ی جزییات جلسه ۹۲۳ شورای عالی آموزش و پرورش که با حضور علی اصغر فانی برگزار شد گفت: در جلسه روز گذشته جداول درسی رشته ریاضی و فیزیک، علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی مورد بررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت و در نهایت تصویب شد. جداول درسی علوم تجربی نیز در جلسه هفته گذشته شورا بررسی شده است.

وی افزود: هدف آموزش و پرورش در دوره متوسطه از آماده کردن دانش‌آموز برای ورود به بازار کار یا دانشگاه به آماده شدن دانش‌آموزان برای یک زندگی بهتر تغییر پیدا کرده است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به دستیابی دانش آموزان به مراتبی از حیات طیبه که در سند تحول بنیادین به آن توجه شده است، گفت: بر این اساس دروس جدیدی به جداول درسی افزوده شده است.

نوید ادهم تصریح کرد: دروس تفکر و سواد رسانه‌ای، کارگاه کارآفرینی و تولید، سلامت و بهداشت، انسان و محیط زیست، مدیریت خانواده و سبک زندگی و درس هنر را به عنوان دروس جدید در مقاطع دهم، یازدهم و دوازدهم اضافه شدند. دانش‌آموزان مقطع دهم باید از بین درس‌های «تفکر و سواد رسانه‌ای» و «کارگاه کارآفرینی و تولید» یک درس را انتخاب کنند.

نوید ادهم درباره میزان حضور دانش‌آموزان در مدرسه نیز گفت: ساعت حضور دانش آموزان شاخه نظری در مدرسه ۳۵ ساعت و در شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۴۰ ساعت در طول هفته خواهد بود.