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۱۴ بهمن ۱۳۹۴، ۹:۲۴

«کرگدن آهنی» به بازار کتاب سر زد

«کرگدن آهنی» به بازار کتاب سر زد

مصطفی علیزاده از انتشار مجموعه داستان تازه خود با عنوان «کرگدن آهنی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان تازه‌ای از مصطفی علیزاده نویسنده و فعال ادبی با عنوان «کرگدن آهنی» از سوی نشر مروارید منتشر شد.

علیزاده در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این کتاب شامل ۱۱ داستان کوتاه رئالیستی است که در یک نمونه از آنها تجربه خلق داستان در قالب رئالیسم جادویی را نیز داشته‌ام.

این نویسنده تصریح کرد: تم کلی داستان‌های این مجموعه درباره آدم‌هایی تک و تنها است و تلاش می‌کنند تا خود را از این موقعیت خارج کنند و البته برخی نیز به آن تن داده‌اند و آن را می‌پذیرند.

علیزاده در ادامه درباره علت تمرکز روی داستان کوتاه در شرایطی که ادبیات ایران با موج نگارش و انتشار رمان مواجه است، اظهار کرد: رمان عرصه اجمال نیست. برخی از حرف‌ها و موضوعات را نمی‌شود در قالب رمان نوشت، آنها نیاز به یک ضربه آنی دارند تا با تاثیر بیشتری در ذهن مخاطب بنشینند.

وی درعین حال تصریح کرد: بسیاری از کارگاه‌های داستان نویسی الان به نگارش داستان کوتاه تاکید دارند و نسل جدید نویسندگان ما هم کوتاه نویس شده و ایجاز و پوشیدگی مطالب را بیشتر می‌پسندد. در واقع بخش زیادی از نویسندگان جوان ما دوست ندارند در قالب رمان حرف بزنند و مایلند حرفشان در پس قصه و به صورت سربسته روایت شود. در چنین فضایی نوشتن داستان کوتاه امری محتوم است.

این نویسنده جوان در ادامه از در دست تالیف داشتن دو داستان بلند خبر داد و گفت: یک داستان بلند را با موضوع و مضمونی شبیه داستان امیر ارسالان نامدار برای نوجوانان و داستان بلند دیگری را نیز در یک فضای غیرمعمول و غیررئالیستی برای بزرگسالان در دست تالیف دارم که تم اصلی آن بازگشت به گذشته است. 

کد مطلب 3039906
حمید نورشمسی

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