«کرگدن آهنی» به بازار کتاب سر زد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه داستان تازهای از مصطفی علیزاده نویسنده و فعال ادبی با عنوان «کرگدن آهنی» از سوی نشر مروارید منتشر شد.
علیزاده در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این کتاب شامل ۱۱ داستان کوتاه رئالیستی است که در یک نمونه از آنها تجربه خلق داستان در قالب رئالیسم جادویی را نیز داشتهام.
این نویسنده تصریح کرد: تم کلی داستانهای این مجموعه درباره آدمهایی تک و تنها است و تلاش میکنند تا خود را از این موقعیت خارج کنند و البته برخی نیز به آن تن دادهاند و آن را میپذیرند.
علیزاده در ادامه درباره علت تمرکز روی داستان کوتاه در شرایطی که ادبیات ایران با موج نگارش و انتشار رمان مواجه است، اظهار کرد: رمان عرصه اجمال نیست. برخی از حرفها و موضوعات را نمیشود در قالب رمان نوشت، آنها نیاز به یک ضربه آنی دارند تا با تاثیر بیشتری در ذهن مخاطب بنشینند.
وی درعین حال تصریح کرد: بسیاری از کارگاههای داستان نویسی الان به نگارش داستان کوتاه تاکید دارند و نسل جدید نویسندگان ما هم کوتاه نویس شده و ایجاز و پوشیدگی مطالب را بیشتر میپسندد. در واقع بخش زیادی از نویسندگان جوان ما دوست ندارند در قالب رمان حرف بزنند و مایلند حرفشان در پس قصه و به صورت سربسته روایت شود. در چنین فضایی نوشتن داستان کوتاه امری محتوم است.
این نویسنده جوان در ادامه از در دست تالیف داشتن دو داستان بلند خبر داد و گفت: یک داستان بلند را با موضوع و مضمونی شبیه داستان امیر ارسالان نامدار برای نوجوانان و داستان بلند دیگری را نیز در یک فضای غیرمعمول و غیررئالیستی برای بزرگسالان در دست تالیف دارم که تم اصلی آن بازگشت به گذشته است.
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