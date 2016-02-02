حضور سوشا در دادسرا چند ساعت قبل از بازی/ مکانی جزو ۱۸ نفر است!

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: مشخص نیست در باشگاه پرسپولیس تصمیمات براساس کدام استدلال و منطق گرفته می شود و چه اهدافی پشت این تصمیمات است. سوشا مکانی که هنوز رای نهایی در مورد او صادر نشده اما متهم یک پرونده جنجالی است، بدون اینکه از سوی باشگاه محروم یا تنبیه شود به تمرینات برمی گردد و در فهرست ۱۸ نفره هم قرار می گیرد.

این اتفاق درحالی رخ داده است که سوشا صبح امروز سه شنبه و ساعاتی قبل از دیدار حساس با سپاهان به دادسرا رفته است.

اگر از قبل قرار بود مکانی به دادسرا برود چرا مسئولان باشگاه و البته برانکو وی را در فهرست ۱۸ نفره قرار داده است؟ آیا از نظر فنی و حرفه ای بازیکنی که صبح برای پاسخگویی به اتهامات یک پرونده جنجالی به دادسرا رفته است بعدازظهر می تواند کمک حال تیمش باشد؟