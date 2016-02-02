به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، قربانعلی سعادت دوشنبه شب در گفتگوی خبری اظهارداشت: ارزش این پروژه ها به حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال می رسد.

وی با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اضافه کرد: ایام الله دهه فجر، یادآور سلحشوری و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر سران استکبار است همانطور که امروز نیز در عرصه مذاکرات هسته ای، مستکبران عالم به این مقاومت و تسلیم ناپذیری ملت ایران اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه در ایام الله دهه فجر حاکمیت اسلام تثبیت یافت و تجلی اراده اسلامی با هدایت رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) به منصه ظهور رسید ادامه داد: جمهوری اسلامی بر پایه سه رکن اصلی رهبری، مردم و اعتقادات الهی و دینی تاسیس شده است.

سعادت گفت: امام خمینی (ره) دین مبین اسلام را در ایران احیا و قدرتی را در ایران اسلامی ایجاد کردند که قدرت های زمانه خود اعم از قدرتهای غربی و شرقی را به هراس انداخت.

وی قدرت مردم ایران اسلامی را الهی عنوان کرد و افزود: هیچ یک از مفسران و تحلیلگران و حتی گروههای مبارز مسلح در آن زمان باور نمی کردند که مردم ایران اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی(ره) بتوانند انقلاب را به پیروزی برسانند و این نشانگر الهی و اسلامی بودن قدرت این ملت است.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی وابسته و منتسب به هیچ جریان یا گروه سیاسی نیست و باید این نکته را در نظر داشت که این انقلاب رهبرش حضرت امام خمینی (ره) و امروز مقام معظم رهبری، لشکرش مردم ایران اسلامی و اندیشه اش اسلام است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر اظهار داشت: در دهه مبارک فجر پروژه های متعدد فنی، عمرانی و اقتصادی با صرف اعتباری بیش از ۹ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال در کل استان آماده افتتاح و بهره برداری می باشد.

وی ادامه داد: در دهه فجر امسال ۳۲۰ پروژه عمرانی با اعتبار سه هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال و ۱۰۴ طرح تولیدی و اقتصادی با اعتبار یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال و همچنین ۵۳ پروژه عمرانی نیز کلنگ زنی می شود.

سعادت با اشاره به اینکه بودجه شهرداری ها وابسته به دولت نبوده و از محل درآمدهای پروژه های اجرا شده آنان هزینه می شود، گفت: ۷۱ پروژه عمرانی و خدماتی با اعتبار دو هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال در ۴۲ شهر استان نیز توسط شهرداری های آذربایجان غربی به بهره برداری خواهند رسید.

وی با اشاره به نزدیک تر شدن به روز انتخابات، برگزاری انتخابات در ایران اسلامی را بسیار مهم و تاثیر گذار دانست و افزود: حضور قشرهای مختلف مردم در انتخابات صلابت و اقتدار ایران اسلامی را به دنیا نشان خواهد داد.