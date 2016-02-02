به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی‌پور در جلسه علنی روز سه‌شنبه با بیان اینکه از سالهای گذشته شورا ساماندهی برج آزادی را در دستور کار قرار داده و جلسات متعددی در این رابطه برگزار کرده بود، گفت: قرار بود تعمیرات اساسی این برج تا دی‌ماه به اتمام برسد تا جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی در محیط مناسبی در این میدان برگزار شود.

وی ادامه داد: این برج در طی سال جاری بارها به دلیل نشت آب و ترک تعطیل شده و مشکل نشت آن همچنان حل نشده باقی مانده است.

حکیمی‌پور تاکید کرد: به دلیل دوباره کاری‌ها شاهد آن هستیم که مردم روی این پروژه حساس شده‌اند.

وی همچنین به موضوع حضور شهردار در جلسات بررسی لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: از لحاظ قانونی باید بودجه به طور فوق‌العاده در دستور کار قرار گیرد تا هر چه سریعتر تمدید شود. در تمام جلسات بررسی نیز باید شهردار تهران حاضر باشد. این موضوع بارها از سمت من تذکر داده شده، اما همچنان به این قانون بی‌توجهی می‌شود.