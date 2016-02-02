به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام صبح سه شنبه در آیین بهره برداری از طرح آبرسانی به پایانه مرزی مهران اظهار داشت: این طرح شامل احداث خط لوله انتقال آب به طول ۲۰ کیلومتر، احداث یک باب مخزن ۵۰۰ هزار متر مکعبی و حفر و تجهیز یک حلقه چاه به عمق۹۰ متر است، به بهره برداری رسیده است.

داراب بیرانوندی، هزینه اجرایی این طرح را ۴۵ میلیارد ریال از محل منابع استانی دانست و اظهار کرد: با اجرای این طرح ضمن تامین آب های مرزی آمادگی داریم آب شرب آن سوی مرز را نیز تامین کنیم و هم اکنون میزان ۳۰ لیتر در ثانیه آب به پایانه مرزی تزریق می شود.

وی با بیان اینکه همزمان با دهه فجر چهار طرح در حوزه آب و فاضلاب استان ایلام در چهار شهر با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد، افزود: این طرح ها شامل آبرسانی به آبدانان با اعتبار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، مخزن دو هزار متر مکعبی شهرک شهید کشوری در شهر ایلام با اعتبار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، آبرسانی به شهر مورموری با اعتبار پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و آبرسانی به شهر توحید با اعتبار هفت میلیارد ریال است.